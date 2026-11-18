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Si è conclusa con le partite nella serata di martedì 17 novembre la seconda finestra stagionale dedicata alle nazionali e che ha messo in pausa per un weekend il calcio dei club, almeno in termini di gare ufficiali. Giovedì tutta la squadra (infortunati esclusi) tornerà a disposizione di mister Maurizio Sarri e lavorerà insieme verso la partita contro l’Inter, ma l’Atalanta è stata però protagonista attiva anche in questi giorni, visto che aveva ben dodici giocatori impegnati con le proprie selezioni tra Europa ed Africa. E in generale quasi tutti sono stati discreti protagonisti, producendo quattro gol e cinque assist totali, con un buon minutaggio accumulato per mantenere il ritmo-partita da una parte, ma anche accumulare nuova fatica dall’altra.

L’unico giocatore che non ha disputato nemmeno un minuto è Marco Carnesecchi, secondo nelle gerarchie della porta dell’Italia dietro all’intoccabile Gigio Donnarumma: è rimasto in panchina sia nella vittoria per 3-1 sulla Francia che nella sconfitta per 4-1 in Belgio. Pochissimo tempo in campo per Gianluca Scamacca, subentrato nel recupero a San Siro, mentre Giorgio Scalvini è stato titolare in entrambi i match, uscendo al 62′ in occasione della sfida di Bruxelles.

Il protagonista assoluto è stato ancora una volta Nikola Krstovic, che ha trascinato il Montenegro a due vittorie e alla conquista della promozione dalla Lega C alla Lega B. Nel 2-1 contro la Lettonia ha segnato il gol dell’1-0, . Nella trasferta di Cipro ha realizzato una doppietta e servito anche due assist, non saltando nemmeno un minuto: prima ha mandato in porta Osmajic con un passaggio in verticale in contropiede, poi ha innescato il destro di Vukotic dopo aver difeso palla al limite dell’area e infine ha completato la doppietta con una progressione centrale conclusa col destro e finalizzando un altro contropiede a tu per tu col portiere.

Particolarmente positiva è stata anche la trasferta belga per Charles De Ketelaere, autore del tap-in decisivo contro la Turchia e di due assist nel successo per 4-1 contro l’Italia: il primo quasi involontario dopo aver tentato un tiro con il pallone finito sui piedi di De Cuyper vicino a lui, il secondo più ‘voluto’ lasciando lì un pallone portato in porta da Doku dopo un triplo dribbling. Anche in quest’occasione, come ormai d’abitudine con i Red Devils, il classe 2001 ha giocato da riferimento offensivo del 4-2-3-1 del suo allenatore Mark van Bommel, disputando l’intero secondo match e 80 minuti del primo.

A completare i giocatori finiti sui tabellini è Sead Kolasinac, con un colpo di testa sul primo palo sugli sviluppi di un corner nella sfida persa per 3-2 contro la Svezia: il difensore nerazzurro ha segnato il secondo gol della sua Bosnia, che ha accorciato le distanze senza riuscire a ribaltare la gara. Dopo aver giocato tutta la prima partita, nella seconda vinta 2-1 con la Romania è rimasto in panchina.

Minutaggi elevati anche per Nicola Zalewski con la Polonia, in campo per tutte le due partite contro la Romania, vinta 2-1 sulla Polonia e nell’1-1 con la Svezia, con la sua nazionale che manterrà il posto in Lega B senza giocarsi la promozione in Lega A (come invece farà la Bosnia), mentre Eljif Elmas ha rimediato altre due sconfitte con la sua Macedonia del Nord, retrocessa dalla Lega B alla Lega C con zero punti e un solo gol fatto, sul campo della Scozia nelle prima delle due partite, in cui il centrocampista nerazzurro ha giocato 78 minuti, mentre è stato in campo tutto il match nella sconfitta per 0-3 con la Slovenia. Proprio in questa partita è arrivato l’esordio assoluto di Relja Obric con la nazionale slovena, subentrato all’86’ dopo esser rimasto in panchina nello 0-0 con la Svizzera. Anche la Slovenia si giocherà agli spareggi la promozione in Lega A.

Poco spazio per Lazar Samardzic con la Serbia, retrocessa con zero punti dalla Lega A alla Lega B: il numero 10 nerazzurro ha giocato solo il primo tempo nel ko per 3-1 con la Germania, mentre è rimasto in panchina contro la Grecia. Solo una ventina di minuti invece per Mario Pasalic, sceso in campo al 70′ con la Croazia nel ko in Inghilterra per 2-1 e non impiegato nella vittoria per 2-1 contro la Repubblica Ceca. La Croazia ha mantenuto il suo posto in Lega A.