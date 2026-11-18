Con le nazionali brillano De Ketelaere, Krstovic e Kolasinac: cinque gol e quattro assist. Il bilancio nerazzurro
Si chiude la finestra internazionale, da giovedì gruppo nuovamente al completo con Sarri per preparare la partita con l’Inter. Buoni minutaggi per quasi tutti, Obric debutta con la Slovenia
Si è conclusa con le partite nella serata di martedì 17 novembre la seconda finestra stagionale dedicata alle nazionali e che ha messo in pausa per un weekend il calcio dei club, almeno in termini di gare ufficiali. Giovedì tutta la squadra (infortunati esclusi) tornerà a disposizione di mister Maurizio Sarri e lavorerà insieme verso la partita contro l’Inter, ma l’Atalanta è stata però protagonista attiva anche in questi giorni, visto che aveva ben dodici giocatori impegnati con le proprie selezioni tra Europa ed Africa. E in generale quasi tutti sono stati discreti protagonisti, producendo quattro gol e cinque assist totali, con un buon minutaggio accumulato per mantenere il ritmo-partita da una parte, ma anche accumulare nuova fatica dall’altra.
L’unico giocatore che non ha disputato nemmeno un minuto è Marco Carnesecchi, secondo nelle gerarchie della porta dell’Italia dietro all’intoccabile Gigio Donnarumma: è rimasto in panchina sia nella vittoria per 3-1 sulla Francia che nella sconfitta per 4-1 in Belgio. Pochissimo tempo in campo per Gianluca Scamacca, subentrato nel recupero a San Siro, mentre Giorgio Scalvini è stato titolare in entrambi i match, uscendo al 62′ in occasione della sfida di Bruxelles.
Il protagonista assoluto è stato ancora una volta Nikola Krstovic, che ha trascinato il Montenegro a due vittorie e alla conquista della promozione dalla Lega C alla Lega B. Nel 2-1 contro la Lettonia ha segnato il gol dell’1-0, . Nella trasferta di Cipro ha realizzato una doppietta e servito anche due assist, non saltando nemmeno un minuto: prima ha mandato in porta Osmajic con un passaggio in verticale in contropiede, poi ha innescato il destro di Vukotic dopo aver difeso palla al limite dell’area e infine ha completato la doppietta con una progressione centrale conclusa col destro e finalizzando un altro contropiede a tu per tu col portiere.
Particolarmente positiva è stata anche la trasferta belga per Charles De Ketelaere, autore del tap-in decisivo contro la Turchia e di due assist nel successo per 4-1 contro l’Italia: il primo quasi involontario dopo aver tentato un tiro con il pallone finito sui piedi di De Cuyper vicino a lui, il secondo più ‘voluto’ lasciando lì un pallone portato in porta da Doku dopo un triplo dribbling. Anche in quest’occasione, come ormai d’abitudine con i Red Devils, il classe 2001 ha giocato da riferimento offensivo del 4-2-3-1 del suo allenatore Mark van Bommel, disputando l’intero secondo match e 80 minuti del primo.
A completare i giocatori finiti sui tabellini è Sead Kolasinac, con un colpo di testa sul primo palo sugli sviluppi di un corner nella sfida persa per 3-2 contro la Svezia: il difensore nerazzurro ha segnato il secondo gol della sua Bosnia, che ha accorciato le distanze senza riuscire a ribaltare la gara. Dopo aver giocato tutta la prima partita, nella seconda vinta 2-1 con la Romania è rimasto in panchina.
Minutaggi elevati anche per Nicola Zalewski con la Polonia, in campo per tutte le due partite contro la Romania, vinta 2-1 sulla Polonia e nell’1-1 con la Svezia, con la sua nazionale che manterrà il posto in Lega B senza giocarsi la promozione in Lega A (come invece farà la Bosnia), mentre Eljif Elmas ha rimediato altre due sconfitte con la sua Macedonia del Nord, retrocessa dalla Lega B alla Lega C con zero punti e un solo gol fatto, sul campo della Scozia nelle prima delle due partite, in cui il centrocampista nerazzurro ha giocato 78 minuti, mentre è stato in campo tutto il match nella sconfitta per 0-3 con la Slovenia. Proprio in questa partita è arrivato l’esordio assoluto di Relja Obric con la nazionale slovena, subentrato all’86’ dopo esser rimasto in panchina nello 0-0 con la Svizzera. Anche la Slovenia si giocherà agli spareggi la promozione in Lega A.
Poco spazio per Lazar Samardzic con la Serbia, retrocessa con zero punti dalla Lega A alla Lega B: il numero 10 nerazzurro ha giocato solo il primo tempo nel ko per 3-1 con la Germania, mentre è rimasto in panchina contro la Grecia. Solo una ventina di minuti invece per Mario Pasalic, sceso in campo al 70′ con la Croazia nel ko in Inghilterra per 2-1 e non impiegato nella vittoria per 2-1 contro la Repubblica Ceca. La Croazia ha mantenuto il suo posto in Lega A.
Chiude il quadro Franck Kessie, fresco di rientro dopo l’infortunio al polpaccio e subentrato nel finale della gara contro il Monza. Nelle qualificazioni Coppa delle Nazioni Africane, con la Costa d’Avorio ha sfidato per due volte il Gambia: in casa ha vinto 2-1 entrando in campo al 70′, in trasferta ha pareggiato 2-2 giocando i primi 74 minuti. La sua nazionale è in cima al suo girone C, con 10 punti in 4 partite.