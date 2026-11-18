Il 19 novembre al gres art 671 tavoli di lavoro su come abitare, vivere, essere e innovare la città, e nel pomeriggio Franco Arminio, Serena Giacomin e Livia Shamir

Bergamo. Giovedì 19 novembre gres art 671, il centro culturale promosso da Fondazione Pesenti nell’ex sito industriale di via San Bernardino, ospita la terza edizione di Cities for Impact, l’evento annuale con cui Superurbanity riunisce amministratori pubblici, imprese, professionisti, ricercatori e realtà del territorio per una giornata di lavoro sul futuro delle città. Il titolo dell’edizione 2026 è “Bricks of Democracy, voce del verbo democrazia”: le città come luogo in cui la democrazia si costruisce ogni giorno, attraverso la casa, lo spazio pubblico, i diritti delle persone e la capacità delle amministrazioni di cambiare il proprio modo di lavorare.

“Le città sono il luogo in cui la democrazia si costruisce ogni giorno, mattone dopo mattone. È qui che funziona meglio, perché servizi, diritti e doveri diventano concreti; ma è anche qui che emergono per prime le sue crisi e le sue fragilità, come raccontano in Italia e in Europa le proteste dei giovani e degli agricoltori. Per questo rendere vivibili gli spazi pubblici, garantire sicurezza a tutti, a partire da chi è più esposto come ragazze e donne, e costruire un trasporto pubblico capillare non sono solo scelte urbanistiche: significano rafforzare la democrazia e allargare le opportunità di ciascuno. Con la terza edizione di Cities For Impact riuniamo amministratori, imprese e professionisti attorno agli stessi tavoli per scrivere insieme un collective paper da presentare ai sindaci e alle istituzioni, in Italia e in Europa. Ringrazio Fondazione Pesenti e gres art 671 per l’ospitalità, il Comune di Bergamo per il patrocinio e tutti i partner di questa edizione. Per un giorno, Bergamo diventa un laboratorio di idee e di progetti per guidare lo sviluppo delle città nei prossimi anni” spiega Rodolfo Pinto, founder e CEO di Superurbanity.

Quattro verbi per la città



Il programma è costruito attorno a quattro verbi. Abitare la città mette al centro la casa: giustizia abitativa, povertà energetica, rigenerazione degli spazi e qualità dell’abitare. Vivere la città riguarda il rapporto tra le persone e l’ambiente in cui si muovono: adattamento climatico, infrastrutture verdi, spazi pubblici e mobilità. Essere nella città parla di talento, diritti, identità e inclusione. Innovare la città riguarda i processi, i dati e la sperimentazione nella pubblica amministrazione, perché le istituzioni possano governare il cambiamento invece di subirlo.

La mattina: i tavoli di lavoro e il collective paper



Dalle 10 la mattina è dedicata ai tavoli di lavoro, il cuore di Cities for Impact. Ai tavoli siedono i Leaders for Impact, esperti e decision maker che portano progetti, dati e casi studio: tra gli altri, rappresentanti dei Comuni di Bergamo, Brescia, Monza, Treviso e Curno, di Regione Lombardia, di Fondazione Cariplo e Fondazione Cottino, delle Università di Bergamo e Milano-Bicocca, di Torino Urban Lab, Lombardini22, Lendlease, ATB e della European Space Agency. Il lavoro dei tavoli confluirà in un collective paper firmato congiuntamente da tutti i partecipanti, che sarà presentato in sedi istituzionali italiane e internazionali e ai sindaci, come base condivisa per portare le priorità emerse all’attenzione di chi decide.

Il pomeriggio: i Master of Thought



Dalle 14.10 il palco passa ai Master of Thought. Intervengono Serena Giacomin, fisica dell’atmosfera, climatologa e direttrice scientifica di Italian Climate Network; Livia Shamir, direttrice del Dipartimento di Ricerca di Stefano Boeri Architetti, che si occupa di forestazione urbana e infrastrutture verdi; Rodolfo Pinto, CEO di Superurbanity e Franco Arminio, poeta, scrittore e regista, inventore della “paesologia”. Al termine, alle 16.30, gli ospiti sono invitati a visitare la mostra Museum Dreams di Isaac Julien a gres art 671.

I Collaterals

La giornata del 19 si apre alle 9 con una sessione di meditazione camminata e pranayama a cura di Francesca Savoldelli. Per tutta la mattina la colonna sonora è firmata da Lyke, mentre Urban Pills registrerà dal vivo video pillole con gli ospiti.

I partner



Cities for Impact 2026 è ideato e realizzato da Superurbanity con gres art 671 (cultural partner), Stefano Boeri Architetti (research partner), KCity (engagement partner), Dott (mobility partner), Fondazione Pesenti (partner) e Urban Pills (media partner).

“Siamo felici di essere partner culturali di Cities for Impact perché riconosciamo nella cultura un motore di riattivazione urbana. gres art 671 nasce dalla trasformazione di un’area industriale in un luogo dedicato all’arte e alla comunità. Vogliamo contribuire al confronto su come restituire gli spazi alla città, creando nuove occasioni di incontro e partecipazione.”, dichiara Francesca Acquati, General Manager, gres art 671.

“Lavorare sulla forestazione urbana significa riconoscere gli alberi, il suolo e l’acqua come un’infrastruttura essenziale e vivente, capace di agire a più scale, dall’edificio e dallo spazio pubblico fino alla città e al territorio. Integrare soluzioni basate sulla natura richiede di mettere in relazione progetto, pianificazione, politiche pubbliche e comunità, affinché i benefici per il clima, la biodiversità e la salute siano durevoli e distribuiti in modo più equo. Una città più resiliente è una città che sa progettare, gestire e prendersi cura della natura nel tempo, rendendola parte strutturale delle proprie trasformazioni.”, dichiara Livia Shamir, Direttrice del dipartimento Ricerca di Stefano Boeri Architetti.

“Innovare significa dotarsi degli strumenti necessari per comprendere e governare il cambiamento. In contesti urbani sempre più complessi, accompagnare le trasformazioni richiede una visione strategica, competenze integrate e strumenti capaci di misurarne gli effetti.

È da questa prospettiva condivisa che nasce la collaborazione tra KCity e Superurbanity, con l’obiettivo di supportare i processi di innovazione urbana e promuovere una rigenerazione capace di generare un impatto concreto sui territori e sulle comunità”, dichiara Paolo Cottino, CEO, KCity.

“Siamo davvero molto felici di essere Mobility Partner di Cities for Impact 2026 e di rinnovare la collaborazione con Superurbanity, una realtà con cui condividiamo l’attenzione verso l’innovazione e la sostenibilità urbana – dichiara Laura Schirru, Policy Coordinator di Dott -. Bergamo è una città particolarmente attenta a questi temi e rappresenta il contesto ideale per promuovere il confronto su nuove idee e soluzioni per le città del futuro. Per questo siamo lieti di sostenere un’iniziativa che mette in dialogo realtà diverse, contribuendo anche concretamente alla mobilità dei partecipanti attraverso il codice promozionale CFI26, che consentirà di usufruire di uno sconto del 20% su due corse Dott durante le giornate dell’evento, il 18 e 19 novembre”.

“Urban Pills partecipa a Cities for Impact in qualità di media partner, riconoscendo nel rapporto tra città e democrazia un tema centrale per comprendere e affrontare le trasformazioni urbane contemporanee. Crediamo che la conoscenza sia una condizione fondamentale per una cittadinanza consapevole e attiva. Attraverso la divulgazione scientifica, il nostro obiettivo è rendere accessibili temi complessi come l’urbanistica, la mobilità e la pianificazione territoriale, traducendo dati, analisi e processi in contenuti chiari e comprensibili, senza rinunciare al rigore scientifico e senza banalizzarne la complessità. Un approccio apartitico, fondato su evidenze e competenze tecniche, che contribuisce a mettere le persone nelle condizioni di comprendere le trasformazioni dei propri territori e partecipare in modo più informato al dibattito pubblico. Durante l’evento documenteremo i momenti di confronto e raccoglieremo, attraverso brevi interviste agli ospiti, riflessioni e punti di vista sui temi affrontati, con l’obiettivo di ampliare la portata del dibattito e renderlo accessibile anche a un pubblico più ampio” conclude il team di Urban Pills.

L’Assessora alla Transizione Ecologica Oriana Ruzzini si ricollega all’evento Piazze sul Futuro tenutosi lunedì a Palazzo Frizzoni e commenta: “Un’esperienza estremamente utile e arricchente. Abbiamo invitato all’interno del Comune le scuole, una componente della piazza reale che ha scioperato recentemente, per un dialogo sulla sostenibilità ambientale e sociale. I ragazzi e le ragazze sono persone consapevoli, con le idee chiare sul presente e sul futuro della città. Vogliono più verde, anche all’interno degli spazi scolastici, e più mezzi pubblici anche la sera, anche per collegare la provincia. Chiedono più spazi dove sentirsi accolti, eventi gratuiti, sicurezza ed educazione affettiva nelle scuole. Hanno portato tante proposte, ispirandosi anche ad altri Paesi, tra cui eventi come questo, che creano un dialogo tra politica e giovani. L’auspicio è rendere strutturale questa piazza, affinché gli adolescenti non solo si sentano ascoltati, ma siano realmente coinvolti nelle trasformazioni urbane, perché la città sia sempre più a misura anche dei più giovani. Un ringraziamento a Rodolfo Pinto, Francesca Cosenza e Superurbanity per aver condotto magnificamente l’evento, i cui esiti saranno portati a Cities For Impact, oltre che a Ecosistema Futuro e ad ASviS”.

Le edizioni precedenti



Cities for Impact è nato a Bergamo nel 2024, al Monastero del Carmine in Città Alta, con il titolo “Politica, Tecnologia e Persone per le città sostenibili”. Nel 2025 si è spostato a Milano, al MIND Milano Innovation District, con “Europe of Cities”, dedicato alle città europee come piattaforme di sperimentazione e rilancio dell’Unione europea. Nelle prime due edizioni hanno partecipato, tra gli altri, i sindaci Stefano Lo Russo (Torino), Laura Castelletti (Brescia), Damiano Tommasi (Verona), Mattia Palazzi (Mantova) ed Elena Carnevali (Bergamo), l’europarlamentare Giorgio Gori e Renato Mazzoncini (A2A).

Informazioni pratiche

Evento principale: giovedì 19 novembre 2026, dalle 9 alle 17.30

Dove: gres art 671, via San Bernardino 141, Bergamo

Partecipazione: posti limitati, iscrizione su citiesforimpact.superurbanity.com

Superurbanity