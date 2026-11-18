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Il servizio sarà attivo due volte al mese, in Comune e al Centro Anziani di Cividino, anche per i residenti dei Comuni limitrofi

Il servizio di consulenza notarile gratuita “Chiedilo al Notaio” arriva a Castelli Calepio. Il Consiglio Notarile di Bergamo e il Comune di Castelli Calepio hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per offrire ai cittadini un servizio gratuito di orientamento e consulenza notarile, con l’obiettivo di facilitare l’accesso a informazioni qualificate su questioni che riguardano la vita personale, familiare e professionale.

La novità è l’attivazione di due punti di consulenza sul territorio comunale: uno presso il Palazzo comunale e l’altro presso il Centro Anziani di Cividino. Il servizio sarà rivolto ai residenti di Castelli Calepio e dei Comuni limitrofi, oltre che alle imprese, associazioni, gruppi, comitati e persone che operano sul territorio.

Lo sportello sarà attivo il primo mercoledì di ogni mese, dalle 9 alle 11, presso il Palazzo comunale di Castelli Calepio, e il terzo mercoledì del mese presso il Centro Anziani di Cividino, con esclusione dei mesi di agosto e dicembre.

Il primo appuntamento è previsto per il 7 gennaio a Castelli Calepio e il 20 gennaio a Cividino. I colloqui si svolgeranno esclusivamente su prenotazione, gestita dall’Ufficio Segreteria del Comune. Per richiedere un appuntamento sarà possibile telefonare al numero 035 4494245/246 oppure scrivere una mail a segreteria@comune.castellicalepio.bg.it.

La consulenza sarà curata dal notaio Luigi Maglione, con studio professionale a Castelli Calepio. Per presentare il nuovo servizio alla cittadinanza, il Comune organizza martedì 24 novembre, alle 18, presso l’Auditorium di via Manzoni, un incontro pubblico a ingresso libero.

I colloqui gratuiti riguarderanno in particolare questioni relative a famiglia, casa e impresa: successioni, donazioni, convivenze, testamenti, acquisto della casa, mutui, costituzione di società e, più in generale, assistenza preventiva in vista della stipula di atti notarili.

“L’attivazione dello sportello a Castelli Calepio rappresenta un ulteriore passo nell’impegno del Notariato bergamasco per rendere più accessibili ai cittadini informazioni e competenze utili ad affrontare scelte importanti della vita quotidiana – dichiara Maurizio Luraghi, presidente del Consiglio Notarile di Bergamo -. La possibilità di ricevere una consulenza gratuita direttamente sul territorio, attraverso due sedi, avvicina il servizio alle persone e offre un’opportunità concreta per chiarire dubbi, orientarsi e prevenire possibili problemi e contenziosi. Ringrazio il Comune di Castelli Calepio e il notaio Luigi Maglione per la disponibilità e la collaborazione”.