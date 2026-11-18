Nella mattina di lunedì 16 novembre circa 150 migranti irregolari sono stati trasferiti dal Centro di Accoglienza Straordinaria (Cas) di Monastir (Comune della Città metropolitana di Cagliari, in Sardegna, ndr) verso strutture situate nel nord Italia. L’operazione è scattata all’alba, con la sicurezza garantita dalla questura del capoluogo regionale sardo.

In base alle informazioni riportare da diversi quotidiani, i migranti, arrivati in Sardegna a bordo di barchini, sarebbero stati portati all’aeroporto di Cagliari-Elmas per imbarcarsi su un volo charter diretto all’aeroporto di Bergamo. Fra loro ci sarebbero anche bambini.

Il trasferimento sarebbe arrivato dopo settimane particolarmente complesse sul fronte dell’ordine pubblico all’interno del centro di accoglienza a Monastir, che è sovraffollato. Dalla struttura sarebbero partiti quattro bus, scortati da agenti a bordo di due cellulari e da altre auto di servizio per raggiungere l’aeroporto di Elmas.