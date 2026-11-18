Albino. Doveva essere “una mezza maratona”, è diventata “una maratona intera”. Con questa immagine Mirko Mazzoleni racconta la fine della sua esperienza in Giunta ad Albino: dal 31 dicembre lascerà le deleghe ai Lavori pubblici e alla Transizione energetica, che ha guidato per quasi cinque anni. Dal 1° gennaio 2027 il testimone passerà a Ivo Lucchetti.

L’avvicendamento è stato annunciato dall’amministrazione comunale martedì 17 novembre e arriva nella seconda parte del mandato. Viene presentato come un passaggio all’insegna della continuità. Mazzoleni era entrato in Giunta nel 2022, con l’idea di restare due anni e mezzo. Poi l’impegno è proseguito, fino alla fine del 2026.

“Ritengo sia ora giunto il momento di passare il testimone a chi potrà proseguire il percorso intrapreso con nuove energie”, racconta l’assessore uscente. Dietro la scelta, spiega, c’è il desiderio di ritrovare un equilibrio tra professione, famiglia e vita privata. Fino all’ultimo giorno, assicura, resterà operativo soprattutto sui cantieri e sui progetti in corso.

Il bilancio di questi anni passa in gran parte dalle scuole. Mazzoleni cita la nuova scuola dell’infanzia, gli investimenti sugli edifici scolastici e sportivi di Desenzano e Comenduno e i lavori alle scuole Margherita Hack e Solari. Poi la cura quotidiana del territorio: asfaltature, messa in sicurezza delle strade, marciapiedi e parcheggi, piazze riqualificate, cimiteri e parchi, oltre alle manutenzioni straordinarie degli immobili pubblici. Sul fronte della transizione energetica ci sono il piano di efficientamento e ammodernamento dell’illuminazione pubblica e Strade Verdi, il progetto per riqualificare la viabilità attorno al polo scolastico.

Alcune partite restano però aperte, e toccheranno al successore: la riqualificazione di via Lunga, gli interventi viabilistici in via Marconi e le opere contro il rischio idrogeologico in via Madonna della Neve e via Trento. Il sindaco Daniele Esposito ringrazia l’assessore uscente per “la dedizione, il rigore e l’instancabile spirito di servizio”. “Ha saputo coniugare concretezza tecnica e cura per le esigenze quotidiane dei cittadini”, aggiunge.

A raccogliere il testimone sarà Lucchetti, segretario della Lega di Albino e consigliere di amministrazione della Fondazione Honegger. Nel suo percorso professionale ha maturato una lunga esperienza in aziende e gruppi multinazionali del trasporto pubblico, occupandosi anche della gestione di cantieri e subappaltatori.