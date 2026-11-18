Bergamo. Un sistema manifatturiero con una forte vocazione internazionale, capace di competere sui mercati esteri grazie alla diversificazione produttiva, all’innovazione e alla presenza di imprese in numerosi Paesi. È il quadro emerso dall’incontro che si è svolto mercoledì 18 novembre alla Camera di Commercio di Brescia, nell’ambito della quarta e ultima tappa del 2026 del roadshow “Impresa e diplomazia nei territori lombardi”.

L’iniziativa è organizzata da Confindustria Lombardia insieme al Corpo Consolare di Milano e della Lombardia, in collaborazione con Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia. All’appuntamento hanno preso parte oltre 20 rappresentanze consolari e circa 30 imprese e rappresentanze industriali. Il bilancio delle quattro tappe organizzate nel corso dell’anno supera complessivamente le 60 rappresentanze diplomatiche e consolari e le 100 imprese coinvolte.

Al centro dell’incontro il ruolo delle relazioni istituzionali e diplomatiche nel sostenere l’internazionalizzazione delle aziende, favorendo l’accesso a nuovi mercati, gli investimenti e le collaborazioni industriali. Bergamo e Brescia, in particolare, rappresentano una delle aree a più alta densità manifatturiera d’Europa, dove tradizione produttiva e tecnologie avanzate convivono in un sistema economico fortemente orientato all’export.

A fotografare il peso del territorio bergamasco sono soprattutto i dati relativi alle esportazioni. Nel 2025 la provincia ha raggiunto quota 20,9 miliardi di euro, collocandosi al quinto posto in Italia tra le province per valore dell’export. A fronte di importazioni per 13,7 miliardi, il saldo commerciale positivo si è attestato a 7,25 miliardi di euro.

La capacità di esportare, misurata attraverso il rapporto tra esportazioni e valore aggiunto provinciale, ha raggiunto il 48,9%, un dato superiore alla media lombarda e nazionale. A trainare le vendite all’estero sono soprattutto i macchinari, con 5,1 miliardi di euro, seguiti dalla chimica (3,1 miliardi), dalla metallurgia e dalla gomma-plastica (1,6 miliardi ciascuna) e dalle apparecchiature elettriche (1,5 miliardi).

La vocazione internazionale si riflette anche nella presenza diretta delle imprese bergamasche all’estero: sono 390 le aziende manifatturiere e le relative holding che detengono partecipazioni in oltre 1.200 unità estere, distribuite in 98 Paesi. Germania e Francia sono i principali mercati di destinazione delle esportazioni, rispettivamente con 3,4 e 2,1 miliardi di euro. Seguono gli Stati Uniti, con 1,9 miliardi.

“Il valore delle esportazioni di Bergamo nel 2025, pari a 20,9 miliardi di euro, colloca la nostra provincia al quinto posto tra le province italiane e conferma la forte vocazione internazionale del nostro sistema produttivo”, sottolinea Massimiliano Cacciavillani, Group Ceo di Lovato Electric e vicepresidente di Confindustria Bergamo con delega allo Sviluppo imprese e internazionalizzazione.

Per Cacciavillani il confronto con il Corpo consolare rappresenta uno strumento per accompagnare le aziende nell’esplorazione di nuovi mercati e nel consolidamento della presenza in quelli già presidiati, oltre che nella valutazione di possibili investimenti all’estero. Un supporto utile anche per comprendere i contesti normativi e orientarsi tra le procedure burocratiche dei diversi Paesi.

Sulla stessa linea il presidente di Confindustria Lombardia Giuseppe Pasini, che richiama la capacità delle imprese lombarde di continuare a investire in innovazione, transizione digitale ed energetica anche in una fase di incertezza economica. Nel primo semestre del 2026 le esportazioni regionali hanno raggiunto gli 85,7 miliardi di euro. Pasini evidenzia la necessità di politiche industriali europee adeguate alle sfide attuali, di un quadro regolatorio competitivo e di soluzioni strutturali al problema del costo dell’energia.

Il presidente di Confindustria Brescia Paolo Streparava pone invece l’accento sul valore delle competenze industriali dei due territori e sulla possibilità di trasformare i rapporti diplomatici in opportunità concrete per le imprese: nuovi mercati, partnership tecnologiche, investimenti e scambi di know-how. Un dialogo che, nelle intenzioni, dovrebbe favorire anche la mobilità dei tecnici e la collaborazione tra sistemi produttivi.

A chiudere gli interventi istituzionali Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed europee, che ricorda come Bergamo e Brescia abbiano generato insieme, nel 2025, un quarto dell’export regionale. “La forza dell’economia di Bergamo e Brescia dimostra che la Lombardia non è soltanto Milano”, osserva, richiamando il ruolo delle missioni istituzionali all’estero e delle relazioni consolari nel favorire nuove occasioni di collaborazione.

Dopo i saluti istituzionali, i lavori sono proseguiti con due panel moderati dal giornalista del Sole 24 Ore Luca Orlando. I territori di Bergamo e Brescia hanno presentato al Corpo consolare alcuni dei propri ecosistemi dedicati alla manifattura innovativa, tra cui CSMT, Consorzio Intellimech e Cluster Lombardo della Mobilità. Spazio anche alle esperienze di alcune aziende rappresentative dell’industria locale: Holding Umberto Gnutti, Tiesse Robot e Lovato Group.