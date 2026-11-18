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Sarà la cantante americana Gabrielle Cavassa ad aprire, domenica 21 marzo, la serata conclusiva di Bergamo Jazz 2027 al Teatro Donizetti, al posto del trio del pianista Nduduzo Makhathini, il cui tour europeo previsto per la prossima primavera è stato annullato. La comunicazione è stata data dal management dell’artista sudafricano all’organizzazione di Bergamo Jazz all’indomani della conferenza stampa del 29 ottobre: la direzione artistica del Festival si è quindi adoperata per trovare rapidamente una adeguata sostituzione, individuata in Gabrielle Cavassa, nuova stella del jazz vocale d’oltreoceano. Rimangono confermati l’omaggio a Pino Daniele di Gonzalo Rubalcaba, fresco vincitore di un Latin Grammy come miglior album di Latin Jazz e previsto sempre per la sera del 21 marzo, e tutti gli altri concerti al Teatro Donizetti e al Teatro Sociale già annunciati.

Con soli due album alle spalle, Gabrielle Cavassa è già entrata nel pantheon delle voci d’oltreoceano: padre di origini liguri e madre calabrese, è nata a Escondido, in California, e lì ha mosso i primi passi artistici esibendosi nei club della Bay Area. Nel 2020 ha esordito con un album autoprodotto e l’anno dopo si è imposta nella Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Ma il decollo della carriera lo deve all’incontro con Joshua Redman, ospite di Bergamo Jazz 2027 con il suo quartetto la sera del 19 marzo, che l’ha coinvolta nell’album Words Fall Short e l’ha portata con sé in tournée. Lo stesso sassofonista è stato poi responsabile, insieme a Don Was, della produzione di Diavola, album targato Blue Note che ha letteralmente proiettato Gabrielle Cavassa al centro delle cronache musicali delle due sponde dell’Atlantico. Registrato con un gruppo di eccellenti musicisti – Jeff Parker alla chitarra, Paul Cornish al pianoforte, Larry Grenadier al contrabbasso e Brian Blade alla batteria, con il sax di Joshua Redman ospite in due brani – Diavola è un album che rivela una personalità sfaccettata, dove il songbook americano (“Raindrops Keep Falling on My Head” di Burt Bacharach) convive con la canzone d’autore italiana, interpretata in lingua originale e rappresentata da “Angelo” di Luigi Tenco e da “La notte dell’addio”, portata al successo da Iva Zanicchi. E c’è anche spazio per profumi brasiliani, con “Bossy Nova” della stessa Cavassa e “To Say Goodbye” di Edu Lobo. Ma su tutto domina l’interscambio tra lato angelico e oscuro della protagonista dell’album, la cui title track si impone per una voluta, sottile inquietudine.

Nell’intervista rilasciata alla rivista Musica Jazz, che ha dedicato alla cantante la copertina del numero di ottobre, Gabrielle Cavassa ha tenuto a evidenziare il suo legame con l’Italia: “Credo che la musica italiana abbia sempre fatto parte del mio cuore. Ma in questo disco c’è qualcosa di ancora più importante: sentivo che il personaggio a cui stavo dando voce, Diavola, era italiano. E questo mi ha dato più libertà di esprimere certe parti di me”.

Rinnovo abbonamenti e prelazione concerti al Teatro Sociale

Dal 2 al 19 dicembre 2026

Cambio posto

Dal 7 al 9 gennaio 2027

Nuovi abbonamenti e biglietti concerti al Teatro Sociale

Dal 13 gennaio 2027

Biglietti singole serate al Teatro Donizetti

Dal 27 gennaio 2027

PREZZI ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Abbonamenti alle 3 serate al Teatro Donizetti: da 43 a 101 euro, ridotti da 34 a 81 euro

Biglietti concerti al Teatro Donizetti: da 19 a 45 euro, ridotti da 15 a 36 euro

Concerto al Teatro Sociale del 18 marzo: biglietto intero 25 euro, ridotto 20 euro

Concerto al Teatro Sociale del 21 marzo: biglietto intero 20 euro, ridotto 16 euro

La riduzione per biglietti e abbonamenti al Teatro Donizetti è valida per i giovani under 30 e i possessori di Disability Card.

La riduzione sui biglietti per i concerti fuori abbonamento è valida per i giovani under 30, gli abbonati ai concerti al Teatro Donizetti e i soci CDpM aps.

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