Monologhi, aneddoti personali e familiari, canzoni scritte per l’occasione costruiscono un percorso che racconta l’uomo, partendo dalla domanda di una intelligenza artificiale che si chiede cosa le manchi per essere “umana”.

“Mi piace la dimensione del teatro, mi piace avere un confronto immediato con il pubblico. Nello spettacolo racconto episodi della mia vita, sono imperfetto come tutti e cerco di riderci sopra con la complicità della gente in sala, all’inizio le risate sono timide, ma ben presto il pubblico capisce che siamo tra di noi e si lascia andare; è lì che anche io affondo nella narrazione, mi lancio in canzoni improbabili, racconto le mie debolezze e interagisco con una intelligenza artificiale che guardo con diffidenza… o meglio, che ho sempre guardato con diffidenza, ma dopotutto, chi non lo ha fatto: chi non ha mai insultato la voce al casello che voleva aiutarci a pagare il pedaggio? Dai, confessate… siamo tra di noi”.