L'apicoltore Michele Fortini, figlio di Irvano, al lavoro vicino a un alveare

Partenza alle 5 del mattino, direzione Roma. Oggi, mercoledì 18 novembre, due apicoltori bergamaschi saranno tra i circa 150 produttori attesi davanti a Montecitorio per la manifestazione promossa dall’Associazione Apicoltori Professionisti Italiani (Aapi), con il sostegno di Unaapi e Miele in Cooperativa.

Uno dei due è Michele Fortini, figlio di Irvano, storico apicoltore che insieme al figlio gestisce un’azienda con oltre mille alveari in provincia. Nei mesi scorsi il padre aveva raccontato le difficoltà delle sue api, messe a dura prova dal caldo estivo e dalle fioriture sempre più anticipate. Questa volta, però, a preoccupare è soprattutto la tenuta economica dell’azienda. “Il mercato è crollato: negli ultimi quarant’anni non avevo mai visto una situazione simile”, confida.

Il segnale più evidente è nel suo magazzino, pieno di prodotto che non riesce a vendere, soprattutto fusti destinati all’ingrosso. Una situazione che, assicura, accomuna diversi colleghi. Il nemico, per gli apicoltori, ha un’origine precisa: il miele che arriva dall’estero. “All’ingrosso vengono proposti prezzi inferiori a quelli di produzione – spiega -. Al mercato riusciamo ancora a spuntare qualcosa, ma la concorrenza estera ci taglia le gambe”. Secondo Fortini, tra il miele italiano e quello importato la differenza di prezzo può superare il 50%.

A rendere il confronto ancora più impari c’è la questione dei controlli sulla qualità e sull’origine del prodotto che entra nell’Unione europea. “In alcuni casi potrebbe essere adulterato o miscelato con zuccheri – continua l’apicoltore -. Noi siamo sottoposti a controlli e analisi di laboratorio anche due volte all’anno, mentre chiediamo che ci siano verifiche altrettanto rigorose sul prodotto che arriva dall’estero”. E aggiunge: “Si parla da tempo di laboratori europei per le analisi, ma finora non si è mosso nulla. Anche il consumatore dovrebbe essere maggiormente tutelato”.

Intanto le spese continuano a salire. Chi pratica il nomadismo apistico, spostando gli alveari di territorio in territorio alla ricerca delle fioriture, non può fare a meno dei mezzi di trasporto. Fortini ne ha appena fatto le spese: “È aumentato tutto: i furgoni, l’alimentazione delle api, le spese per gestire gli alveari. Abbiamo appena acquistato un Fiat Ducato: rispetto a nove anni fa abbiamo speso circa 10mila euro in più. Su un investimento complessivo di 30mila euro è una cifra importante”. Nel frattempo, osserva, il prezzo del miele italiano pagato dal consumatore è rimasto sostanzialmente stabile.

Da qui un’altra richiesta da portare a Roma: un sostegno sul carburante. “Siamo agricoltori, ma utilizziamo mezzi che circolano su strada e siamo rimasti esclusi dagli aiuti sul gasolio – sottolinea -. Chiediamo anche noi un intervento”. La priorità, però, resta il rafforzamento dei controlli sulle importazioni e la tutela del mercato italiano.