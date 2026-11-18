Una tavola con l'ipotetico tracciato della Variante (non corrisponde al progetto definitivo, ndr)

Val Seriana. Vicino ai tornanti di Ponte Selva, lungo la Statale 671, sono iniziati i rilievi. Nei giorni in cui la Provincia presenta le ipotesi progettuali per il raddoppio della Bergamo-Nembro, Anas ha avviato le indagini geologiche in vista della variante alle Curve della Selva: il primo passaggio operativo verso la nuova strada che dovrebbe superare uno dei tratti più problematici della viabilità seriana.

L’idea è lasciarsi alle spalle i tornanti e aggirare gli abitati di Clusone e Ponte Nossa. La soluzione emersa dal confronto tra Anas e il territorio prevede un viadotto per scavalcare le curve e una galleria, all’interno di un collegamento alternativo alla strada esistente. La progettazione era stata avviata il 17 febbraio, al termine di un incontro tra Regione, Provincia, Comunità Montana, Comuni interessati e Anas. Per questa fase il Ministero delle Infrastrutture ha stanziato circa 6 milioni e mezzo di euro.

Il perimetro dell’intervento potrebbe però allargarsi. Il Consiglio regionale ha infatti approvato un ordine del giorno presentato da Michele Schiavi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che impegna la giunta Fontana a concordare con Anas l’estensione della progettazione fino al semaforo di Colzate. Per l’ex sindaco di Onore le ragioni sono due. “La prima è la possibilità di sfruttare i milioni che sono stati stanziati, un’opportunità unica che si è presentata – spiega -. La seconda è che arrivare fino dopo il ponte del Costone consentirebbe di coprire tutta la parte alta della valle, che oggi non dispone di un’alternativa viabilistica rispetto alla strada esistente”.

Lo scopo è evitare che la nuova infrastruttura si fermi a metà del percorso necessario per garantire un’alternativa all’alta valle. “Questa è la posizione ufficiale di Regione Lombardia da portare al tavolo con Anas – precisa Schiavi -. Non mi stupirei se la progettazione venisse suddivisa in due lotti, non ci sarebbe nulla di strano. Credo però sia importante arrivare subito a una definizione progettuale, anche per capire quali risorse economiche siano necessarie e individuare la soluzione tecnica migliore”.

Traffico sulle Curve della Selva

Dalla Comunità Montana Valle Seriana l’avvio dei rilievi è accolto come un segnale positivo, ma senza troppi entusiasmi. “Anas ci ha comunicato che sono iniziate le indagini geologiche sul territorio – commenta il presidente Giampiero Calegari -. Per il momento abbiamo ricevuto soltanto questa comunicazione: i rilievi serviranno a capire quali interventi siano concretamente possibili. È comunque un piccolo passo avanti”.

Anche lui guarda con favore all’estensione fino a Colzate: “È importante, non ci si può fermare a metà strada. È vero che non sappiamo ancora quando si potrà aprire il cantiere, ma se non si comincia mai non si arriva mai in fondo. Bisogna partire e mettere sul tavolo gli interventi da realizzare”.