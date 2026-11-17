Aveva effettuato domanda di protezione internaizonale, respinta a fine settembre

Bergamo. Un cittadino ghanese è stato accompagnato nella giornata odierna presso un CPR, centro di permanenza per i rimpatri, dopo che la polizia di stato di Bergamo ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale, al termine dell’attività svolta dall’ufficio immigrazione della questura.

L’uomo, arrestato sabato scorso per resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti intervenuti a bordo di un treno, era già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia, tra cui quelli per resistenza, lesioni personali e due episodi di violenza sessuale, uno dei quali ai danni di una persona minorenne.

La sua posizione sul territorio nazionale è stata oggetto di approfonditi accertamenti da parte dell’ufficio immigrazione, che ha seguito l’evoluzione della procedura relativa alla sua domanda di protezione internazionale. Proprio la pendenza di tale istanza, infatti, non aveva consentito in precedenza di procedere al suo allontanamento.