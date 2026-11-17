Bergamo. Alberi “piantati nel cemento”, quasi intrappolati. È l’impressione di alcuni residenti di via Paglia davanti alle nuove alberature messe a dimora con la riqualificazione della via, ormai conclusa nel tratto fino all’intersezione con via Paleocapa. Le piante spuntano da una fascia colorata di pavimentazione continua, con solo un piccolo anello di terra attorno al tronco.

A spiegare la scelta è l’assessora al Verde Oriana Ruzzini. “Il cantiere è in capo ai Lavori pubblici – precisa -. Le alberature non le abbiamo scelte noi, ma gli agronomi incaricati dai progettisti”. Il progetto iniziale prevedeva che i tronchi uscissero direttamente dalla pavimentazione, senza aiuola. “Una parte dei residenti di via Paglia non desidera molto verde”, ricorda Ruzzini: preferisce marciapiedi più ampi e considera in alcuni casi le piante un disagio, tanto che diverse criticità sono arrivate anche alla Rete di quartiere. Il Servizio Verde ha però chiesto di lasciare uno spazio di terra attorno a ogni tronco, “per consentire una corretta crescita degli alberi e permettere bagnature efficaci nelle estati più siccitose”. Da qui il compromesso.

Quella che a prima vista sembra una colata di cemento, sottolinea l’assessora, è una superficie drenante: in tutto circa mille metri quadrati di depavimentazione, dove l’asfalto è stato sostituito. “Consente all’acqua di infiltrarsi, con benefici per il risparmio idrico e per la salute degli apparati radicali”, aggiunge Ruzzini.

Resta la critica sulle dimensioni. Ruzzini precisa che non si tratta di alto fusto, ma di piante di media grandezza: “Nel giro di pochi anni saranno visibilmente più grandi”. Ora sono spoglie perché in riposo vegetativo. Anche lei avrebbe preferito esemplari più grandi, ma gli agronomi spiegano che quelli più contenuti attecchiscono meglio e resistono di più a stress e cambiamenti climatici. “In un contesto urbano – sostiene l’assessora – non servono alberi che poi diventano difficili da potare e rischiano di toccare le finestre, con tutte le conseguenze che conosciamo bene proprio in via Paglia”.