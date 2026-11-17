La chiamata ai soccorsi attorno alle 18.30 ma per Emma Rosa Rey, 61 anni, non c’era già più nulla da fare. Stando alle prime informazioni la donna soffriva da tempo di una patologia cronica e sarebbe stata lei stessa a chiedere al marito di porre fine alla sua sofferenza

Bossico. “Se non lo fai tu, lo faccio io”. Sarebbe stata questa la frase che Emma Rosa Rey, 61 anni, avrebbe rivolto al marito Mario Corniglia, 63 anni, chiedendogli di porre fine alle sofferenze causate dalla malattia cronica di cui era affetta da tempo. È la prima ricostruzione fornita dall’uomo agli inquirenti per spiegare quanto accaduto nella loro abitazione di via Provinciale a Bossico, dove attorno alle 18.30 di martedì 17 novembre la donna sarebbe stata soffocata nella camera da letto.

A dare l’allarme è stato lo stesso Corniglia. Dopo quanto accaduto, il 63enne ha composto il numero unico di emergenza 112, autodenunciandosi. Una pattuglia dei carabinieri di Sovere è arrivata sul posto in pochi minuti. L’uomo si è consegnato ai militari ed è stato preso in custodia. I sanitari, nel frattempo, hanno tentato di rianimare la donna, ma per lei non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono arrivati anche gli uomini del nucleo operativo della compagnia di Clusone, del nucleo investigativo di Bergamo e il pubblico ministero di turno, Antonio Mele. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore della coppia e verificando la versione del 63enne. Un elemento emerso finora è l’assenza di precedenti segnalazioni: non risultano interventi delle forze dell’ordine per liti familiari né denunce presentate dalla vittima.

Corniglia faceva il camionista, Emma Rosa Rey era casalinga. Entrambi di origini piemontesi, si erano innamorati di Bossico durante una gita e avevano scelto di trasferirsi nel paese dell’Alto Sebino. Otto anni fa il matrimonio, celebrato dall’attuale sindaca Daria Schiavi. La donna lascia quattro figli nati da una precedente relazione.