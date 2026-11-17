Dopo quattro anni di stop e il braccio di ferro con la Soprintendenza, sono comparsi ponteggi e operai sulla struttura di via Acquedotto. Il committente dei lavori è Cogeide, proprietaria del manufatto

Treviglio. Dopo anni trascorsi nella morsa della burocrazia, questa volta si passa dalle carte ai fatti. In via Acquedotto sono iniziati i lavori sulla torre piezometrica, la struttura che un tempo sorreggeva il serbatoio dell’acquedotto ormai rimosso. Da qualche giorno sono comparsi ponteggi e impalcature e gli operai sono al lavoro. Il cartello affisso alla recinzione del cantiere parla di “demolizione controllata”.

L’intervento è stato commissionato da Cogeide Spa, proprietaria del manufatto, e ha un valore complessivo di 73.857 euro. I lavori sono iniziati il 9 novembre e, secondo il programma esposto sul cartello, dovrebbero concludersi entro il 22 dicembre.

Si chiude così una vicenda che si trascinava da oltre quattro anni. Il cantiere era stato avviato nel 2021, con una prima demolizione parziale della parte sommitale della struttura. Nel marzo 2022, però, la Soprintendenza aveva imposto lo stop per verificare l’eventuale interesse storico-culturale del manufatto. Da quel momento era iniziato un lungo braccio di ferro con il Comune di Treviglio, che aveva impugnato i provvedimenti davanti al Presidente della Repubblica.

La svolta era arrivata nel marzo di quest’anno, quando la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia aveva stabilito che la struttura non presentava interesse culturale e non era quindi soggetta ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali. Successivamente anche la Soprintendenza aveva confermato che non esistevano più motivi ostativi alla ripresa dei lavori.