Da lunedì 23 novembre i primi 200 metri di scavi tra via Da Verrazzano e via Padova. La rete sarà lunga quasi 20 chilometri e i primi allacciamenti sono previsti dalla primavera 2027

Treviglio. L’implementazione del teleriscaldamento in città entra nella fase operativa. Da lunedì 23 novembre partiranno in via Trento i lavori per realizzare la nuova rete cittadina, un’infrastruttura da quasi 20 chilometri che, una volta completata, potrà raggiungere circa il 40% delle abitazioni di Treviglio. Il primo cantiere interesserà il tratto compreso tra via Da Verrazzano e via Padova, per una lunghezza complessiva di 200 metri.

L’intervento sarà suddiviso in quattro lotti da circa 50 metri ciascuno e procederà con un cantiere mobile nella corsia est. Durante i lavori il traffico sarà regolato da semafori con senso unico alternato. Sarà comunque garantito l’accesso a residenti e frontisti. Questa prima fase proseguirà fino alla fine del 2026.

Il progetto, proposto da Edison Next e approvato dal Comune, prevede di servire fino a 170 edifici pubblici, privati e residenziali, con un fabbisogno termico annuo superiore a 43 gigawattora, equivalente al consumo medio di oltre 7mila famiglie. I primi allacciamenti potranno partire dalla primavera del 2027.

Per le utenze che sceglieranno di collegarsi alla rete sono annunciati risparmi sulla spesa per il riscaldamento tra il 10% e il 20% rispetto agli impianti attuali. Il sistema prevede una tariffa basata sui consumi effettivamente registrati dal contatore, l’allacciamento gratuito e una riduzione delle spese di manutenzione delle singole centrali termiche. Nei casi previsti dalla normativa sarà inoltre applicata l’Iva agevolata al 10%. Il miglioramento della classe energetica degli immobili potrà contribuire anche ad aumentarne il valore.

La centrale di produzione sorgerà in via Bergamo, recuperando un’area industriale dismessa senza nuovo consumo di suolo. Sarà dotata di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale, con una potenza di 4,5 megawatt elettrici e 5 termici, e di una caldaia a biomassa da 4 megawatt termici. Quest’ultima utilizzerà legno vergine proveniente da filiera locale.

A regime, secondo le previsioni del progetto, il 55% dell’energia fornita proverrà da fonti rinnovabili. Il nuovo impianto dovrebbe inoltre ridurre di oltre il 40% i consumi di gas naturale e le emissioni in atmosfera, con un taglio stimato in oltre 9mila tonnellate di anidride carbonica all’anno.

Gli interventi non riguarderanno soltanto la rete energetica. Le strade interessate dagli scavi saranno ripristinate con un nuovo manto stradale. La convenzione con il Comune comprende anche la predisposizione di infrastrutture per nuovi servizi, tra cui semafori e attraversamenti pedonali intelligenti, sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria, punti di ricarica per veicoli elettrici e cartellonistica smart.

Edison Next sosterrà inoltre alcuni interventi legati all’edilizia scolastica: è prevista la demolizione del vecchio asilo della Geromina, passaggio necessario per realizzare un’area destinata a parcheggio, oltre a un più ampio progetto di efficientamento energetico della scuola Mozzi.

“Quando si parla di sostenibilità ambientale bisogna essere concreti e non limitarsi all’enunciazione di principi – ha dichiarato il sindaco Juri Imeri – . La sinergia con Edison Next per sviluppare la prima rete cittadina di teleriscaldamento conferma due elementi essenziali: il primo riguarda la capacità dell’Amministrazione di fare rete e dialogare con privati e imprese per portare benefici alla comunità; il secondo è connesso alle politiche ambientali della città, che trovano in questo sviluppo un’ulteriore spinta. Ringrazio l’ssessore Michele Bornaghi e gli uffici coinvolti con cui ho condiviso questo progetto, nel quale come Amministrazione crediamo molto. Siamo contenti di avviare un percorso che garantirà importanti benefici ambientali ed economici alla città, riqualificando al contempo molti tratti della viabilità”.