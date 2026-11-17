Ad Ambivere, Bagnatica, Castelli Calepio e Mapello assegnato il massimo del contributo, pari a 500.000 euro: finanziate anche le domande di Brusaporto e Calvenzano. Respinti i progetti di altri 11 Comuni, giudicati non ammissibili per ragioni di natura formale o tecnica

Ci sono anche i progetti di sei Comuni della provincia di Bergamo tra i selezionati del bando regionale “Strade Verdi 2026”, promosso da Regione Lombardia per finanziare interventi di riconversione di strade e parti di esse con nuove opere di ridisegno dello spazio pubblico, con una particolare attenzione all’incentivazione di forme di mobilità alternativa all’auto e alla riduzione delle emissioni di inquinanti da traffico.

Le risorse assegnate al territorio bergamasco ammontano complessivamente a 2.401.697,64 euro, oltre il 25% del totale regionale che su una dotazione iniziale di 10 milioni ne ha visti assegnati poco più di 9,4 milioni distribuiti su 22 progetti ammessi (le domande presentate erano 56).

Delle sei amministrazioni della Bergamasca che hanno presentato progetti validi, superato la selezione e ottenuto il finanziamento, quattro hanno raggiunto il contributo massimo previsto dal bando, pari a 500mila euro: si tratta di Ambivere, Bagnatica, Castelli Calepio e Mapello, mentre altre due, Brusaporto e Calvenzano, hanno ottenuto fondi commisurati alle spese ammissibili dei rispettivi interventi, ottenendo comunque il contributo che avevano richiesto.

Nel dettaglio, tra i progetti finanziati, quello di Mapello ha il valore economico complessivo più alto (pari a 1.280.000 euro), seguito da Bagnatica (1,14 milioni), Ambivere (828.000), Castelli Calepio (625.000), Calvenzano (410.000, di cui 328mila finanziati) e Brusaporto (368.488,20, di cui 73.697,64 finanziati): la quota restante degli investimenti sarà invece sostenuta dalle amministrazioni comunali tramite risorse proprie o altre forme di finanziamento.

Per sei Comuni che brindano al successo e potranno contare su preziose risorse regionali per la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana, ce ne sono invece undici che si sono visti respingere le rispettive domande.