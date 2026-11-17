Avrebbe soffocato la moglie e poi avrebbe chiamato i carabinieri per autodenunciarsi: è accaduto a Bossico attorno alle 18.30, ma all’arrivo dei militari per la donna non c’era già più nulla da fare.

La tragedia si sarebbe consumata tra le mura domestiche: Mario Corniglia, 63enne autista di pullman, dopo l’accaduto ha composto il numero unico d’emergenza 112 e sul posto in pochi minuti è arrivata una pattuglia della stazione di Sovere. Al loro arrivo l’uomo si è consegnato spontaneamente ed è stato preso in custodia, mentre la donna, Emma Rosa Rey, di 61 anni, è stata trovata priva di vita e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario.

Sul luogo del femminicidio poco dopo sono arrivati anche il comandante e il nucleo operativo della compagnia di Clusone, insieme al nucleo investigativo di Bergamo e il pubblico ministero di turno, Antonio Mele. La coppia, entrambi italiani, era convivente e al momento non risultano interventi precedenti per liti in famiglia o denunce sporte dalla donna.