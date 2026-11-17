Due ori, tre argenti e due bronzi per il caseificio bergamasco alla 38ª edizione del concorso internazionale, che quest’anno si è svolto a Cordoba, in Spagna. Il medagliere dell’azienda di Pagazzano sale così a quota 168

Bergamo. Nuovi importanti riconoscimenti internazionali per il caseificio bergamasco Arrigoni Battista, che torna dalla Spagna con sette medaglie conquistate alla 38ª edizione dei World Cheese Awards, il prestigioso concorso dedicato ai migliori formaggi del mondo, che quest’anno si è svolto a Cordoba.

A contendersi gli ambiti riconoscimenti sono stati 5.330 formaggi provenienti da 45 Paesi, sottoposti alla valutazione di 270 esperti giudici internazionali. Gli assaggiatori hanno esaminato attentamente ogni prodotto, prendendo in considerazione aromi, consistenza, aspetto e, naturalmente, gusto. Ancora una volta, in queste speciali “olimpiadi dei formaggi”, Arrigoni Battista ha saputo distinguersi, portando a casa due medaglie d’oro, tre d’argento e due di bronzo, che premiano diverse specialità delle sue linee produttive.

I due ori sono stati assegnati a Lucifero, l’erborinato della linea “Unici”, nella categoria Soft/semi-soft or unpressed cows’milk cheese with additives, e al Gorgonzola DOP Piccante, premiato nella categoria “Gorgonzola PDO” in collaborazione con il retailer Musgrave. Tre le medaglie d’argento: a conquistarle sono stati il Gorgonzola DOP Dolce da servire al cucchiaio, nella categoria “Gorgonzola PDO”; il Gorgonzola DOP Piccante e il Taleggio DOP, entrambi appartenenti alla linea Tradizionali. A completare il quadro dei riconoscimenti arrivano i due bronzi assegnati a Capriccio, della linea Freschi, e a Italico, della linea Tradizionali.