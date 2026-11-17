Proseguono al villaggio operaio Unesco di Crespi d’Adda gli appuntamenti di Produzioni Ininterrotte, il festival che racconta il lavoro attraverso le storie, le persone e la letteratura. Un fine settimana dedicato a due temi profondamente intrecciati: il corpo, che custodisce le ferite e le trasformazioni del lavoro, e la memoria, che dà senso alle esperienze individuali e collettive. All’Unesco Visitor Centre in corso Manzoni 18, sabato 21 novembre alle ore 11, la giornalista e direttrice di SenzaFiltro, il giornale della cultura del lavoro, Stefania Zolotti presenta Ho un dolore qui, sul lavoro, un libro corale che dà voce ai malesseri, alle emozioni e alle contraddizioni che il lavoro lascia nei nostri corpi e nelle nostre vite. Domenica 22 novembre, sempre alle ore 11, sarà ospite Maurizio Maggiani, tra le voci più autorevoli della narrativa italiana contemporanea, che dialogherà con il pubblico a partire dal suo libro La memoria e la lotta, una riflessione sul valore del ricordo come responsabilità civile, partecipazione e costruzione del futuro.

SABATO 21 NOVEMBRE, ore 11/ Ho un dolore qui / incontro con STEFANIA ZOLOTTI

La giornalista Stefania Zolotti presenta al Festival Produzioni Ininterrotte Ho un dolore qui, sul lavoro (Edizioni FiordiRisorse, 2026), il primo libro che racconta dove ci fa male il lavoro partendo da una domanda semplice e radicale: se il lavoro potesse parlare attraverso il nostro corpo, quali ferite racconterebbe? Nato da un post pubblicato su LinkedIn nel gennaio 2025, il volume raccoglie sette storie vere che attraversano altrettanti luoghi simbolici del corpo, trasformati in metafore dei malesseri, delle emozioni e delle contraddizioni che il lavoro lascia dentro di noi. Al centro del racconto c’è una generazione spesso poco ascoltata, quella degli over 50, che ha costruito gran parte della propria identità attorno al lavoro e che oggi si confronta con cambiamenti profondi, disorientamento e nuove fragilità. Più che misurare il disagio, il libro sceglie di ascoltarlo. Le esperienze personali diventano così patrimonio collettivo, in una riflessione che supera il tema professionale per parlare di memoria, identità, relazioni e benessere. «Il corpo registra reazioni, crea depositi, mantiene la memoria, ferisce e cura, ci avvicina agli altri», sostiene Stefania Zolotti. «Ricominciare a osservarci come corpi all’opera, e non solo come ruoli, è la strada più viva per ridare senso alle relazioni anche dentro le aziende e le organizzazioni».

Stefania Zolotti è giornalista e direttrice responsabile di SenzaFiltro, il giornale della cultura del lavoro. Studiosa e appassionata di geografie umane, aree interne e paesi. Sentimenti precisi è il progetto formativo per aziende e organizzazioni con cui dal 2021 tiene laboratori di scrittura a mano per lavorare sui blocchi della comunicazione e sulle dinamiche di relazione. Dal 2012 genera progetti per l’associazione FiordiRisorse tra cui, dal 2018, il festival nazionale Nobìlita sulla cultura del lavoro in Italia. Ha lavorato per 20 anni come giornalista nel campo del vino e del cibo collaborando con le principali testate nazionali e pubblicando Vino a doppio senso. Guida ironica per uomini e donne (Gabrio Marinelli Editore, 2006) e Il Bicchiere mezzo pieno. Liberarsi dagli esperti è il primo passo per bere bene (Le Lettere, 2020). Co-autrice del libro “Ti fai male” (2020), romanzo generazionale. Per Edizioni FiordiRisorse ha curato Coaching, maneggiare con cura (2023), di Carlo Bisi, e “Lavorare è da boomer” (2024), di Riccardo Maggiolo. Il suo ultimo libro si intitola Ho un dolore qui, sul lavoro (Edizioni FiordiRisorse, giugno 2026).

DOMENICA 22 NOVEMBRE, ore 11 / La memoria e la lotta / incontro con MAURIZIO MAGGIANI

Domenica 22 novembre, alle ore 11, il noto scrittore e giornalista Maurizio Maggiani presenta La memoria e la lotta (Feltrinelli, 2024), un’opera che riflette sul valore della memoria come atto di responsabilità civile e strumento di trasformazione del presente. Partendo dalle proprie radici nella terra apuana e dalle storie di una comunità spesso affidata al racconto di chi l’ha dominata, Maggiani restituisce alla memoria il suo significato più autentico: non celebrazione rituale del passato, ma scelta quotidiana, passione e partecipazione. Nel libro, il ricordo si intreccia alla coscienza collettiva e diventa una forma di resistenza contro l’oblio, le semplificazioni e le narrazioni imposte. Perché la memoria vive soltanto quando viene condivisa, accolta e trasmessa, trasformando chi ascolta in un nuovo testimone. Un incontro che attraversa storia, identità, appartenenza e impegno civile, interrogando il ruolo del racconto nel custodire le esperienze individuali e collettive e nel costruire una consapevolezza capace di incidere sul presente. Una riflessione particolarmente significativa in un festival dedicato al lavoro, dove memoria e lotta diventano anche strumenti per comprendere le trasformazioni sociali, le comunità e il valore delle persone dentro la storia

Maurizio Maggiani (Castelnuovo Magra, La Spezia, 1951) è scrittore e giornalista, tra le voci più riconosciute della narrativa contemporanea. Ha svolto molti mestieri prima di dedicarsi alla scrittura: maestro, operatore cinematografico, fotografo, pubblicitario, persino venditore di pompe idrauliche. Negli anni Ottanta approda alla letteratura e nel 1989 pubblica il suo primo romanzo, Màuri, Màuri. La sua notorietà cresce con Il coraggio del pettirosso (1995), che vince Premio Viareggio e Premio Campiello. Con Il viaggiatore notturno (2005) ottiene il Premio Strega, oltre al Premio Ernest Hemingway e altri riconoscimenti. Tra i titoli più noti, si ricordano, inoltre La regina disadorna (1998), Meccanica celeste (2010), I figli della Repubblica (2014), L’eterna gioventù (2021), La memoria e la lotta (2024). Parallelamente, Maggiani è anche giornalista: scrive per Il Secolo XIX, La Stampa e collabora con Il Sole 24 Ore.

Produzioni Ininterrotte, il festival di Letteratura del Lavoro ospitato a Crespi d’Adda, villaggio operaio riconosciuto dall’UNESCO in provincia di Bergamo ha preso il via l’11 ottobre. Fino al 6 dicembre sono in programma oltre venti appuntamenti, organizzati dall’Associazione Crespi d’Adda, tutti gratuiti, al Visitor Centre di corso Manzoni 18: incontri con autori, giornalisti, artisti, storici e manager per raccontare il lavoro e i luoghi della produttività attraverso un percorso che intreccia memoria, presente e visioni del futuro, restituendo al lavoro la sua dimensione umana e narrativa. L’edizione 2026 esplora l’etica del lavoro nel suo sviluppo storico, ripercorrendo le trasformazioni che hanno ridefinito il panorama economico e produttivo, accelerate negli ultimi anni dall’innovazione tecnologica. Un viaggio che attraversa memoria e identità collettiva, invitando a riscoprire le radici della storia sociale per comprendere come il passato continui a orientare valori e prospettive future.

Sono ospiti della ottava edizione di Produzioni Ininterrotte all’ Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda: Marta Averna, Giovanni Brambilla, Francesco Cattaneo, Elena Cologni, Edoardo Currà e Sara De Maestri, Giovanni Ferrarese, Gianmarco Gabrieli, Enrico Galasso, Andrea Guarguaglini con Francesco Belliti e Gianluca Pardini, Maurizio Maggiani, Andrea Mastrovito, Fabrizio Menalli e Luigi Cortesi, Sara Monaci, Romeo Orlandi, Roberto Parisi, Nicoletta Prandi, Matteo Rabaglio e Giosuè Bonetti, Luca Tomassini, Pino Viscusi, Stefania Zolotti. Due sono gli appuntamenti previsti fuori Crespi, ospitati al MUSIL – Museo del Ferro di San Bartolomeo di Brescia che vedono la partecipazione di Fulvio Falzarano e del Teatro Caverna.

Il programma completo del festival su www.produzioniininterrotte.it o tel. 02.90939988

Rientrano nel programma del Festival anche tour letterari, visite guidate sulle orme delle pagine di scrittori, di luoghi del territorio orobico legati al mondo del lavoro. Oltre Crespi d’Adda i tour letterari si svolgono a Bergamo, Dalmine, Ponte San Pietro e Cornello dei Tasso. www.tourletterari.it