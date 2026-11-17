Il centro di distribuzione di Poste a Clusone

Una trentina di portalettere al lavoro con temperature tra i 12 e i 15 gradi: il riscaldamento è guasto da settimane e in caso di pioggia si verificano infiltrazioni d’acqua. Slc Cgil ha chiesto l’intervento di Ats, che ha effettuato un sopralluogo

Clusone. Lavorare con temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi, mentre fuori le temperature si abbassano e l’inverno si avvicina. È la situazione denunciata da Slc Cgil Bergamo al centro di distribuzione di Poste Italiane di Clusone, in via Nino Zucchelli, dove una trentina di portalettere si trova da settimane a fare i conti con il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e con infiltrazioni d’acqua nei locali.

Dopo diverse segnalazioni rimaste senza una soluzione definitiva, il sindacato ha chiesto l’intervento di Ats, che nella mattinata di martedì 17 novembre ha effettuato un sopralluogo nella struttura con personale proveniente dalle sedi di Albino e Piario. Al momento dell’ispezione la temperatura rilevata all’interno del centro era di 16 gradi, anche grazie alle stufette elettriche che alcuni dipendenti hanno portato da casa per riuscire a lavorare in condizioni più accettabili. Durante il sopralluogo sono state inoltre riscontrate evidenti macchie di umidità, riconducibili alle infiltrazioni d’acqua che si verificano quando piove.

Il problema del riscaldamento va avanti da diverse settimane. Dal 19 ottobre a sabato scorso, il responsabile del centro ha aperto sette richieste di intervento, ma i lavori di manutenzione effettuati finora non sono riusciti a risolvere definitivamente il guasto. A peggiorare il quadro, anche una perdita che ha lasciato la struttura senza acqua da sabato a lunedì.

Nei giorni scorsi la Cgil aveva già sollecitato Poste Italiane, senza ricevere risposte concrete. Ora, dopo il sopralluogo, Ats ha chiesto all’azienda di intervenire tempestivamente per risolvere le criticità. Nel frattempo il sindacato sollecita l’adozione di misure alternative che consentano di garantire temperature adeguate negli ambienti di lavoro, senza costringere i dipendenti a provvedere autonomamente.

“Troviamo inaccettabile che lavoratrici e lavoratori debbano portarsi le stufette da casa per poter lavorare in condizioni dignitose – dichiara Alessandro Esposito di Slc Cgil Bergamo -. Il responsabile del centro ha fatto la sua parte, aprendo sette segnalazioni in meno di un mese. Il problema è che gli interventi effettuati non sono stati risolutivi e dalla direzione aziendale non sono arrivate risposte adeguate».