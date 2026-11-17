Tre incontri di formazione per imparare a riconoscere i segnali di disagio, affrontare le situazioni più difficili e aiutare i colleghi. Dalla prossima settimana sarà attivo anche uno sportello di ascolto dedicato al personale

Chi ogni giorno è chiamato a intervenire nelle situazioni più delicate, a gestire emergenze e a confrontarsi con la sofferenza degli altri ha bisogno, a sua volta, di poter contare su qualcuno. Anche per chi indossa una divisa, infatti, riconoscere un momento di difficoltà e chiedere aiuto può non essere semplice. Da questa consapevolezza nasce il nuovo percorso avviato dalla Polizia di Stato di Bergamo per dedicare attenzione al benessere psicologico dei propri operatori.

L’iniziativa prevede un ciclo di tre incontri formativi pensati per aiutare il personale a individuare i segnali di disagio, comprendere come affrontarli e riconoscere le situazioni in cui è importante intervenire, sia quando riguardano se stessi sia quando coinvolgono un collega. L’intento è favorire un ambiente in cui parlare delle proprie difficoltà non sia motivo di imbarazzo, ma un passaggio naturale verso la ricerca di un aiuto adeguato.

Il lavoro degli operatori di polizia comporta spesso il confronto con episodi particolarmente complessi, eventi traumatici e situazioni di forte pressione emotiva. Esperienze che possono lasciare conseguenze anche dopo la fine del servizio e che, se non affrontate, rischiano di incidere sulla vita personale e professionale. Per questo è importante saper riconoscere tempestivamente i segnali di sofferenza e sapere a chi rivolgersi.

Il progetto si inserisce nel percorso promosso a livello provinciale per prevenire e affrontare le situazioni di disagio tra il personale della Polizia di Stato. In particolare, richiama le indicazioni contenute nella circolare del 2023, che prevede forme di attenzione e sostegno per gli operatori coinvolti, durante il servizio, in eventi particolarmente critici e potenzialmente traumatici.

In questi casi, è fondamentale che chi attraversa un momento difficile non venga lasciato solo e possa essere accompagnato in un percorso di recupero. Il sostegno, infatti, non significa necessariamente interrompere il lavoro: l’obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze del servizio e la tutela della persona, favorendo il recupero delle condizioni necessarie per svolgere nuovamente la propria attività con serenità.