La ragazza, attualmente ancora ricoverata in un ospedale del Bresciano, è indagata e iscritta al fascicolo per omicidio colposo della Procura dei minori di Brescia. Stesso discorso per i genitori, nel fascicolo aperto dalla Procura di Bergamo

Sebino. Quel test di gravidanza trovato in casa è risalente a ottobre, con esito negativo. La professoressa di Educazione fisica, sentita dagli inquirenti circa una settimana fa, non aveva notato nulla di strano, anzi, la ragazza svolgeva, a suo dire, senza problemi gli esercizi durante la lezione a scuola. Eppure, secondo quanto avvenuto nella primissima mattina di sabato 13 novembre in una villetta sperduta nella natura di un paese bergamasco dell’Alto Sebino, la neo mamma 17enne, ha partorito una neonata, secondo alcune indiscrezioni, già oltre l’ottavo mese di gravidanza. La piccola pesava circa 4 chili.

La giovanissima mamma era distesa in una pozza di sangue in bagno quando l’hanno trovata i genitori. Sarebbe svenuta più volte e aveva un’emorragia in corso. La 17enne, due giorni dopo il parto in ospedale , ha dichiarato ai carabinieri di non essersi accorta di essere incinta. I militari dell’Arma sono rimasti sorpresi che anche i genitori e il fratello maggiore non sapessero nulla della gravidanza, rimanendo sotto shock alla vista della scena. Poi, la frenetica corsa in ospedale a Lovere di genitori e figlia, con il corpicino della piccola, invece, lasciato a casa, senza avvisare nessuno. Non si sa ancora se in vita o meno.

Questo lo dirà l’autopsia, che si svolgerà nella giornata di mercoledì al Papa Giovanni di Bergamo. Della situazione si sono accorti i soccorritori, che hanno avvisato immediatamente le forze dell’ordine, le quali, all’arrivo nella casa, hanno trovato il corpo della neonata privo di vita. La mamma e il papà dell’adolescente hanno dichiarato ai carabinieri che l’infante “non si muoveva”.

Nel frattempo, la ragazza, attualmente ancora ricoverata in un ospedale del Bresciano, è indagata e iscritta al fascicolo per omicidio colposo della Procura dei minori di Brescia. Stesso discorso per i genitori, nel fascicolo aperto dalla Procura di Bergamo. Da valutare se sia stata adottata una condotta negligente nella gestione della gravidanza. Sempre nel caso che l’autopsia non riveli che, al momento del parto, il corpicino fosse ancora in vita.

Durante l’estate pare che la mamma, osservando la figlia in vacanza, si fosse leggermente insospettita su una presunta gravidanza, ma la questione sembra poi essere caduta nel vuoto. Il test trovato in casa della giovane e risultato negativo è stato sequestrato dagli inquirenti, che lo analizzeranno.