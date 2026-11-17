La ragazza minorenne aveva tenuto nascosta la gravidanza alla famiglia. Dopo il parto in casa e il malore, i genitori l’hanno accompagnata in ospedale. Restano da chiarire le circostanze della morte della bambina e quanto accaduto nelle ore successive alla nascita

È uno dei passaggi più delicati e ancora da chiarire della tragedia che ha sconvolto l’Alto Sebino: la neonata sarebbe rimasta nell’abitazione mentre i genitori della neomamma, preoccupati per le condizioni della figlia 17enne, la accompagnavano in ospedale dopo il malore accusato in seguito al parto. Una circostanza che apre interrogativi importanti e sulla quale gli accertamenti dovranno fare piena luce.

La vicenda è emersa proprio in ospedale. Solamente allora sarebbe stato scoperto quanto accaduto in casa: una gravidanza tenuta nascosta fino al momento del parto, avvenuto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre. Nell’abitazione erano presenti anche madre, padre e fratello della ragazza.

La neonata è stata invece trovata senza vita nell’abitazione. Non è ancora chiaro a quale mese fosse arrivata la gravidanza: le prime informazioni parlavano di una gestazione attorno al settimo mese, mentre altre ricostruzioni indicano l’ottavo. Un elemento che dovrà essere verificato insieme alle altre circostanze del parto.

A chiarire se la bambina sia nata già senza vita oppure se abbia manifestato segni vitali per poi morire successivamente sarà l’autopsia, fissata per mercoledì 18 novembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’esame, affidato al medico legale Luca Taiana, dovrà stabilire anche le cause del decesso. Dai primi accertamenti sul corpicino non sarebbero emersi segni evidenti di violenza.