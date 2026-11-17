Dal 22 novembre al via le iniziative tra centro, Città Alta e borghi: tornano la ruota panoramica e i mercatini, mentre Christmas Design porta in città 14 installazioni d’autore

Bergamo si prepara a entrare nell’atmosfera del Natale. Da domenica 22 novembre prende il via il progetto che coinvolgerà il centro, Città Alta e i borghi con installazioni luminose, mercatini, attrazioni e appuntamenti pensati per cittadini e visitatori.

L’iniziativa promossa dal Distretto Urbano del Commercio (Duc), dal Comune e dalla Camera di Commercio, con il sostegno di Atb, partner e reti di commercianti, punta ancora di più sulla collaborazione tra istituzioni, commercianti, associazioni e realtà economiche del territorio, con un obiettivo: rendere la città un luogo da vivere e riscoprire durante le festività.

Il valore del lavoro condiviso è al centro anche delle dichiarazioni ufficiali. “Natale a Bergamo racconta un’idea di città viva, accogliente e capace di valorizzare le proprie diverse identità attraverso iniziative distribuite tra il centro, Città Alta e i borghi – afferma il vicesindaco e assessore al Commercio Sergio Gandi -. Animare le strade, valorizzare le piazze e promuovere occasioni di incontro significa sostenere concretamente i negozi di vicinato, le attività artigianali e il tessuto economico dei quartieri”.

Sulla necessità di fare rete si sofferma Nicola Viscardi, manager del Duc: “Mai come quest’anno appare evidente il bisogno di unità e di supporto reciproco, un bisogno che tocca tanto la collettività quanto il suo rapporto con il territorio”. Viscardi ricorda che il Distretto rappresenta quasi 1.400 attività che ogni giorno tengono viva la città e che le iniziative natalizie vogliono contribuire a portare “incontro, condivisione e meraviglia”.

Un concetto ripreso anche da Silvia Ceraolo, responsabile dell’unità organizzativa Promozione e referente per l’internazionalizzazione della Camera di commercio di Bergamo, che definisce il sostegno alle iniziative natalizie un vero investimento sull’attrattività della città. “Sostenere il commercio in centro significa sostenere innanzitutto il lavoro – afferma -. Dietro ci sono famiglie, competenze professionali, stipendi e sviluppo per tutto il territorio. Passeggiare in centro, fare un acquisto che non sia mediato dallo schermo di un cellulare significa mantenere anche un presidio di relazione importante”.

La presentazione delle iniziative in Comune

Tutte le iniziative in città

Il cuore delle iniziative sarà ancora una volta piazza Vittorio Veneto, dove il tradizionale Bosco di Natale si rinnova e diventa il Bosco dell’Incanto. La paesaggista Lucia Nusiner (Studio Gpt) ha trasformato l’intera piazza, fino ai piedi della Torre dei Caduti, in un percorso scenografico e simbolico. L’accensione del Bosco dell’Incanto e delle luminarie è fissata per domenica 22 novembre alle 17,30 con l’accompagnamento musicale del Minicoro Monterosso Bergamo.

All’interno del Bosco troverà spazio anche la casetta di Babbo Natale, aperta dal 22 novembre al 24 dicembre. Il progetto è coordinato dall’Associazione Commercianti Bergamo InCentro insieme al Servizio territoriale disabili del Comune, gestito dalla Cooperativa Impronta, con la partecipazione dell’Associazione Disabili Bergamaschi, l’Asd San Paolo in Bianco, l’Associazione Pellicani e Uildm. Accanto alla casetta ci saranno anche lo spazio Unicef e l’Albero dell’Incontro, realizzato con dischi blu decorativi grazie al lavoro di ragazzi e associazioni, sotto la guida artistica di Lianne Schreuder e Louise Green di CollegaMenti Aps.

“I protagonisti di questa collaborazione sono persone con disabilità, educatori professionali e volontari delle associazioni che aiuteranno a supportare, con la loro presenza, le numerose visite alla casetta garantendone l’apertura quotidiana dal 22 novembre al 24 dicembre – afferma Roberta Acquaroli, in rappresentanza del Comune per il servizio territoriale disabili, delle associazioni e della Cooperativa Impronta -. Il progetto diventa così occasione per le persone con disabilità e i volontari, di vivere un’esperienza significativa, di relazione e di cittadinanza attiva”.

Non mancheranno gli appuntamenti più amati del Natale bergamasco. In piazza Matteotti torna la ruota panoramica, sostenuta dal Gruppo Oxo Bergamo, che resterà aperta fino al 10 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 23,45. Ai suoi piedi troverà posto il mercatino organizzato da Comap, con sedici casette di legno dedicate a prodotti artigianali, decorazioni natalizie e specialità enogastronomiche. Il mercatino sarà aperto dal 20 novembre fino all’Epifania: dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 20, dal giovedì alla domenica dalle 9 alle 22. Anche l’installazione a forma di cuore luminoso sarà arricchita con un nuovo percorso, pensato per offrire una cornice ancora più suggestiva alle fotografie ricordo delle festività.

La città sarà illuminata anche quest’anno dalle decorazioni Led a forma di dente di leone. Complessivamente saranno dieci i chilometri di luminarie che attraverseranno il centro, Borgo Palazzo, Borgo Santa Caterina e Città Alta, con le sfere rosse a intervallare i fili luminosi. Un allestimento che guarda anche alla sostenibilità: le nuove luci, sviluppate con il fornitore Onlight di Pozzi Franco, consentono di ridurre di un terzo i consumi energetici. Il risparmio sarà ulteriormente incrementato grazie allo spegnimento notturno delle luminarie. Resterà inoltre acceso il Sentierino del Sentierone; in Città Alta, invece, il grande albero di Natale di piazza Vecchia sarà acceso giovedì 3 dicembre alle 17.

Tra gli appuntamenti centrali del programma c’è anche la 4ª edizione di Christmas Design, in calendario dal 21 novembre al 6 gennaio. La mostra diffusa porterà in città 14 installazioni d’autore commissionate da 17 aziende del territorio. Il tema sarà Stato di grazia, con un filo conduttore cromatico rappresentato dall’azzurro arioso. Le opere saranno distribuite tra centro, borghi, Città Alta e ChorusLife, creando un percorso che invita a scoprire la città attraverso linguaggi artistici e installazioni contemporanee. La novità di questa edizione sarà anche una colonna sonora originale, ideata e musicata dagli studenti del Politecnico delle Arti.

Domenica 13 dicembre Borgo Santa Caterina ospiterà il Santa Caterina Christmas Market, dalle 10 alle 18. Le attività commerciali, artigianali e associative del quartiere animeranno la via con proposte per lo shopping natalizio e momenti di convivialità. I negozi resteranno aperti durante la manifestazione e, dalle 18 alle 22, la via principale sarà chiusa al traffico per consentire una passeggiata in tranquillità.