New jersey all'incrocio della Martinella durante la sperimentazione dello scorso anno

Clusone. Via il semaforo, dentro un sottopasso ciclopedonale e corsie riorganizzate per sciogliere uno dei nodi più intasati dell’ingresso a Bergamo dalla Val Seriana. È il progetto di riqualificazione dell’intersezione tra la Provinciale 35 e via Martinella, tra Torre Boldone e Bergamo, presentato lunedì 16 novembre nella sede della Comunità montana Valle Seriana, a Clusone.

Dal 15 dicembre 2025 all’incrocio è in vigore l’assetto del cosiddetto “verde continuo”: il semaforo non regola più ordinariamente il traffico, ma resta attivabile per consentire ai pedoni di attraversare la Provinciale. A metà ottobre 2026 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento definitivo, destinato a ridisegnare l’intersezione. Per il tratto di competenza provinciale vale 1,65 milioni di euro e mira a risolvere le criticità di un incrocio oggi regolato da un impianto semaforico e da due aree di scambio. A illustrare nel dettaglio le opere è l’ingegnere Kevin Vedovati, dirigente del settore Viabilità della Provincia. Tre le fasi, pensate per cambiare l’assetto dell’intersezione e rendere più sicuro il passaggio anche a pedoni e ciclisti.

Il sottopasso al posto del semaforo

Il cuore dell’intervento è un sottopasso ciclopedonale sotto la Provinciale 35, a monte dell’incrocio con via Martinella. Eliminerà il semaforo e separerà i flussi dei veicoli da quelli di pedoni e ciclisti. Sarà lungo 18 metri e largo tre, collegato alla superficie da due rampe da 2,50 metri, entrambe nei limiti di legge. Prevista l’illuminazione, un sistema di sollevamento delle acque meteoriche e un impianto di videosorveglianza con 11 telecamere, che controlleranno rampe e passaggio sotterraneo. Una batteria di emergenza garantirà i servizi per almeno due ore in caso di blackout.

Corsie raddoppiate e nuovi marciapiedi

La seconda fase riguarda la carreggiata tra la Martinella e lo svincolo per Torre Boldone, dove saranno raddoppiate le corsie di immissione, con adeguamento di segnaletica, barriere di sicurezza e smaltimento delle acque. L’allargamento sarà in media di circa tre metri e, dal vivaio, crescerà gradualmente verso Torre Boldone. La corsia di immissione da Torre proseguirà dritta, diventando di fatto la seconda corsia. Lo stesso vale per chi arriva da Bergamo in direzione Nembro: la corsia di destra diventerà quella di uscita verso Gorle. La terza fase porterà invece i marciapiedi lungo via Martinella, sul lato nord, nel territorio di Torre Boldone. Larghi 1,50 metri, daranno continuità ai percorsi pedonali esistenti fino al confine con Gorle.

Il cantiere, tra chiusure notturne e divieti

Anche il cantiere è pensato per ridurre l’impatto sul traffico. Per la parte centrale del sottopasso servirà una chiusura notturna della strada, poi la circolazione riaprirà su due corsie da 3,20 metri separate da new jersey, mentre proseguirà la realizzazione di rampe e impianti. Seguirà l’allargamento dell’immissione da via Correnti, che per alcuni giorni comporterà il divieto di svolta a destra verso Gorle per chi arriva da quella via. In chiusura, lo spartitraffico centrale sulla Provinciale 35 e la sistemazione dell’area. “Le lavorazioni che interessano la Provinciale possono essere realizzate nel periodo estivo, evitando i momenti dell’anno in cui il traffico è maggiormente congestionato”, precisa l’ingegner Massimiliano Rizzi, dirigente del settore Viabilità della Provincia.

Permessi in tasca, resta un palo da spostare

Sul piano amministrativo la conferenza dei servizi ha raccolto tutti i permessi e la procedura espropriativa, che ha coinvolto dieci ditte, è conclusa. Resta un’interferenza delicata: un palo in cemento di E-Distribuzione, vicino all’incrocio, che dovrà essere rimosso. “Finché non verrà spostato, la curva non potrà essere allargata – spiega l’ingegner Vedovati -. I tempi dipenderanno anche dalle disponibilità della società”.

Il quadro economico prevede 1,25 milioni stanziati da Regione Lombardia e 400mila euro dall’avanzo di amministrazione della Provincia, utili anche per l’aggiornamento dei prezzi: tra il 2025 e il 2026 il costo delle lavorazioni è salito di circa il 15%. Pesa anche una vasca di laminazione, spesa inizialmente non preventivata. La Provincia punta a chiudere il progetto esecutivo entro fine 2026 e poi a bandire la gara. Consegna dei lavori tra marzo e aprile 2027, fine cantiere ipotizzata a luglio.

“Non è stato facile mettere d’accordo tutti”

A margine della presentazione, il presidente della Comunità montana Valle Seriana Giampiero Calegari ricorda la fatica di condividere l’opera tra gli enti coinvolti. “Non è stato facile mettere d’accordo tutti”, osserva, ricordando che gli interventi servono soprattutto a rendere più scorrevole il traffico diretto in valle, senza benefici altrettanto diretti per i cittadini di Gorle e Torre Boldone, pur toccati dalle modifiche.