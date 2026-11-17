Bergamo. Un cortile rinnovato, nuovi giochi, attrezzature per lo sport e spazi pensati per imparare anche all’aria aperta. La scuola primaria Don Bosco, nel quartiere della Malpensata, si presenta con un volto nuovo dopo i lavori di riqualificazione realizzati dal Comune tra luglio e agosto 2026. L’intervento, presentato martedì 17 novembre alla presenza delle assessore Oriana Ruzzini e Marzia Marchesi, ha interessato il cortile, il giardino e diverse aree esterne del plesso scolastico, con un investimento di circa 70mila euro più Iva.

Tra le opere principali c’è il rifacimento della pavimentazione del cortile, che si presentava in condizioni di forte deterioramento. Dopo la fresatura dello strato superficiale, è stato posato un nuovo tappetino bituminoso, rivestito con una resina verde. Sulla superficie sono stati poi realizzati giochi in materiale termoplastico, tra cui un grande circuito sportivo che permette ai bambini di cimentarsi in diverse attività motorie e allenare la coordinazione durante i momenti di gioco libero.

Anche il collegamento tra il cortile e il giardino è stato ripensato, con la rimozione di circa 50 metri quadrati di pavimentazione per lasciare spazio al verde. L’intervento ha previsto inoltre la posa di un cordolo in pietra e il livellamento delle superfici per favorire il drenaggio dell’acqua piovana.

Nel giardino, all’ombra dei pini, sono state installate tre nuove attrezzature: un canestro, un gioco di equilibrio e un ponte oscillante. A queste si aggiungono due grandi panche semicircolari in legno, disposte una di fronte all’altra per formare una piccola agorà, pensata come luogo di incontro e socializzazione, ma anche come spazio per organizzare lezioni all’aperto. Completano la dotazione alcuni tavoli da picnic e tre vasche destinate agli orti didattici, attraverso cui gli alunni potranno avvicinarsi alla natura e sperimentare la cura delle piante.

I lavori hanno riguardato anche il muretto perimetrale lungo via Don Bosco, ripulito e sistemato nelle parti di intonaco deteriorate, e la parete di confine della scuola, che è stata trattata e ritinteggiata con un colore chiaro. Quest’ultima potrà diventare in futuro una superficie da utilizzare per progetti artistici, murales e decorazioni realizzate dagli studenti.

Per migliorare il decoro e la sicurezza sono state inoltre delimitate con recinzioni metalliche e cancelli le due aree destinate alla raccolta dei rifiuti. Sistemati anche i marciapiedi sul lato nord, dove erano presenti vuoti e cedimenti del terreno che potevano provocare inciampi. Nel giardino è stata infine piantata una siepe di lauroceraso, con la funzione di delimitare una parte dell’area verde e schermare la zona dei rifiuti.

Il programma non è ancora concluso: tra dicembre 2026 e gennaio 2027 sono previste le potature di tutte le alberature presenti nel plesso, per un totale di circa tre o quattro giornate di lavoro. In occasione della presentazione del giardino rinnovato, inoltre, è stato messo a dimora un albero da frutto insieme alla comunità scolastica.

“Un intervento molto atteso dalle famiglie e dalla popolazione scolastica – spiega l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini, ricordando le condizioni in cui si trovava il cortile, tra pavimentazione ammalorata e dislivelli che favorivano la formazione di pozzanghere -. Abbiamo approfittato dell’intervento per installare nuovi giochi e un’agorà dove leggere e confrontarsi, per trasformare il giardino e il cortile in spazi accoglienti e a misura di bambini, dove le infrastrutture rappresentano un’opportunità di educazione all’aperto, attività fisica, socializzazione e crescita”.

Per l’assessora ai Servizi all’infanzia, Educativi e Scolastici Marzia Marchesi, il rinnovamento consentirà di ampliare anche le possibilità didattiche: “Il cortile e il giardino entrano così a pieno titolo nella vita quotidiana della scuola: le attrezzature motorie, gli orti didattici e l’area attrezzata per le lezioni all’aperto permettono agli insegnanti di ampliare l’offerta educativa e valorizzare i momenti di socialità”.