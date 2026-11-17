un'occasione d'incontro
LOVATO ELECTRIC a SPS Norimberga 2026: innovazione e nuove soluzioni per l’automazione industriale
La manifestazione sarà un’occasione per incontrare professionisti del settore e approfondire le nuove prospettive dell’industria, in un contesto in cui innovazione, efficienza e digitalizzazione assumono un ruolo sempre più centrale
Dal 24 al 26 novembre 2026, LOVATO ELECTRIC sarà presente a SPS – Smart Production Solutions, uno degli appuntamenti internazionali più importanti per il mondo dell’automazione industriale, in programma a Norimberga, in Germania.
La manifestazione sarà un’occasione per incontrare professionisti del settore e approfondire le nuove prospettive dell’industria, in un contesto in cui innovazione, efficienza e digitalizzazione assumono un ruolo sempre più centrale.
Durante la fiera, presso la Hall 9 – Stand 371, LOVATO ELECTRIC accoglierà visitatori e operatori del settore per presentare le proprie novità e le più recenti evoluzioni della gamma prodotti, con soluzioni dedicate alla sicurezza degli impianti, al controllo e alla protezione dei motori, all’automazione industriale e alla gestione dell’energia.
Un’opportunità per scoprire da vicino le tecnologie LOVATO ELECTRIC e confrontarsi sulle tendenze che stanno trasformando il settore industriale.
Tra i prodotti esposti:
– Interruttori scatolati serie P5 fino a 800°
– Commutatori sezionatori motorizzati tipo GLCM da 125 a 630A AC33B
– Soft starter serie ADXL da 18 a 320A AC3 con alimentazione ausiliaria 24VAC/DC
– Commutatori a camme serie GK
– Relè di sicurezza serie SRC con uscite temporizzate
– Relè voltmetrici compatti tipo PMV45N per sistemi trifase con e senza neutro
– Pulsantiere tipo LP4 per guide profilate da 40mm, disponibili in configurazioni fino a 6 operatori
– Temporizzatore modulare settimanale tipo TMRTC e astronomico tipo TMAST con tecnologia NFC
– Analizzatori di rete serie DMG con display widescreen a colori, in versione modulare o da pannello, compatibili con sistema di misura multi-circuito EASY BRANCH
e tante altre novità!
LOVATO ELECTRIC vi aspetta a SPS Norimberga per farvi conoscere le ultime novità della propria offerta e approfondire insieme le soluzioni tecnologiche che contribuiscono all’evoluzione dell’automazione industriale.