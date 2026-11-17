La manifestazione sarà un’occasione per incontrare professionisti del settore e approfondire le nuove prospettive dell’industria , in un contesto in cui innovazione, efficienza e digitalizzazione assumono un ruolo sempre più centrale.

Durante la fiera, presso la Hall 9 – Stand 371, LOVATO ELECTRIC accoglierà visitatori e operatori del settore per presentare le proprie novità e le più recenti evoluzioni della gamma prodotti, con soluzioni dedicate alla sicurezza degli impianti, al controllo e alla protezione dei motori, all’automazione industriale e alla gestione dell’energia.