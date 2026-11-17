Bergamo. Uniacque comunica che dalle 20 di mercoledì 18 alle 12 di giovedì 19 novembre sarà temporaneamente interrotto il flusso d’acqua nella condotta adduttrice della Sorgente Nossana. La condotta, infrastruttura centrale per il sistema acquedottistico bergamasco, trasporta in media 800 litri d’acqua al secondo e contribuisce, direttamente o indirettamente, all’approvvigionamento di 42 Comuni della provincia di Bergamo.

La sospensione consentirà di predisporre il collegamento al nuovo impianto di filtrazione di Casnigo e contestualmente eseguire alcuni importanti lavori di manutenzione straordinaria sulla rete. Il nuovo impianto di filtrazione, un investimento di 11 milioni di euro, potrà trattare circa 430 litri d’acqua al secondo, consentendo di utilizzare l’acqua della sorgente anche quando le piogge ne aumentano la torbidità naturale.

Per eseguire gli interventi sulla condotta contenendo i disagi per cittadini e attività, Uniacque ha programmato l’avvio dei lavori in serata e la loro prosecuzione in notturna, garantendo la fornitura idrica per la maggior parte delle utenze attraverso il ricorso a fonti di approvvigionamento alternative.

Questo temporaneo cambiamento dell’assetto della rete e delle direzioni del flusso potrà tuttavia causare cali di pressione localizzati, interruzioni della fornitura in nuclei isolati e temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, con possibili effetti anche nella giornata di venerdì 20 novembre.

Gli operatori di Uniacque, che nel corso della notte tra il 18 e il 19 novembre coordineranno l’intervento e gestiranno l’approvvigionamento idrico alternativo, sono già allertati e pronti a intervenire per gestire le eventuali criticità sopra evidenziate, anche attraverso il flussaggio della rete in caso di torbidità.

“La nostra struttura assicurerà, come di consueto, il massimo impegno tecnico e organizzativo per la buona esecuzione dei lavori; le nostre squadre opereranno in notturna e ricorreremo alle fonti alternative per contenere i disagi per cittadini e attività – commenta Alessandro Vigentini, amministratore delegato di Uniacque -. Desidero ringraziare le Amministrazioni per la collaborazione che sempre prestano a Uniacque, e la cittadinanza per la preziosa pazienza a fronte dei piccoli disservizi temporanei che potrebbero verificarsi. La manutenzione della condotta e la predisposizione del collegamento al nuovo impianto di Casnigo contribuiranno a rafforzare l’affidabilità dell’approvvigionamento idrico del territorio”.

I Comuni interessati dall’intervento sono: Alzano Lombardo, Ambivere, Azzano San Paolo, Bagnatica, Bergamo, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Capriate San Gervasio, Castel Rozzone, Chignolo d’Isola, Curno, Dalmine, Filago, Gorle, Grassobbio, Levate, Lurano, Madone, Mapello, Medolago, Mozzo, Nembro, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pognano, Pradalunga, Ranica, Scanzorosciate, Seriate, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Stezzano, Suisio, Terno d’Isola, Torre Boldone, Treviolo, Verdellino, Villa di Serio e Zanica.