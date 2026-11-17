Sant’Omobono Terme. Come già accaduto nel 2024, il Comitato Coppa Angelo Quarenghi e l’ Associazione Genesis di San Pellegrino Terme hanno donato al Santuario della Madonna della Cornabusa nuovi fari a led per potenziare e migliorare ulteriormente l’illuminazione delle grotta mariana a Cepino di Sant’Omobono Terme.

“La nostra donazione vuole dare seguito al progetto già avviato nel 2024, quando furono sostituiti 12 punti luce in grotta – spiega il dottor Giampietro Salvi, presidente di Comitato Quarenghi e Genesis e neurologo presso l’Istituto Clinico Quarenghi – Come Comitato Quarenghi e Associazione Genesis siamo particolarmente legati al Santuario della Cornabusa, dove ogni anno festeggiamo la chiusura della stagione dei nostri eventi: i tornei di calcio giovanile internazionale e i convegni medici. Inoltre quest’anno abbiamo portato la campionessa europea di nuoto paralimpico Letizia Milesi di Roncobello, che ha ricevuto il nostro premio ‘Arte, Cultura e Sport’ proprio in grotta raccontando poi la sua straordinaria storia presso il museo del santuario”.