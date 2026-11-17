L'operazione|
Italtrans sbarca in Sardegna: ora l’affitto del ramo d’azienda, in futuro l’acquisizione di Servizi Distribuzione Logistica
L’accordo coinvolge anche la controllata SD Logistica: le due società con sede a Uta, in provincia di Cagliari, vantano un’esperienza più che ventennale nella distribuzione del Food & Beverage sull’isola. Garantita la piena operatività dei servizi e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro
Un altro passo avanti per Italtrans, che arriva in Sardegna per consolidare e sviluppare la propria presenza al servizio della GDO e Industria nell’isola. Nei giorni scorsi la società di Calcinate ha firmato il contratto di affitto del ramo di azienda di Servizi Distribuzione Logistica e SD Logistica, con la prospettiva di acquisirne in seguito tutte le attività, arrivando al passaggio definitivo della proprietà.
Servizi Distribuzione Logistica e la controllata SD Logistica vantano un’esperienza più che ventennale nella distribuzione del Food & Beverage in Sardegna; presso la sede di Uta, in provincia di Cagliari, contano 23 dipendenti e 75 mezzi suddivisi fra 19 trattori, 29 motrici, 26 semirimorchi e 1 autotreno. Italtrans arriva con decisione ma in punta di piedi e con rispetto della realtà locale: verranno infatti salvaguardati tutti i posti di lavoro, l’attività delle due società proseguirà senza interruzioni e l’intera flotta resterà pienamente operativa, mantenendo gli attuali collegamenti.
L’affitto del ramo d’azienda è il primo passo verso una possibile integrazione societaria, finalizzata a valorizzare e mettere a sistema il patrimonio di competenze, esperienze e conoscenze tecniche e territoriali di SD Distribuzione Logistica. Dopo l’acquisizione, avvenuta lo scorso anno, di Cusinato Renato, realtà storica e consolidata nel Triveneto, questa nuova operazione rafforza ulteriormente la presenza del Gruppo Italtrans sul territorio nazionale, estendendone la copertura e assicurando maggiore continuità e capillarità del servizio.
Claudio Bellina (Italtrans), commenta così l’operazione: “Con questa iniziativa consolideremo la nostra presenza in Sardegna, aumentando le connessioni con l’isola e con gli insediamenti produttivi dell’ambito Food & Beverage. L’affitto del ramo d’azienda è un passo strategico che ci ha permesso di continuare senza interruzione i servizi prestati in vista della futura acquisizione. Questa operazione contribuirà all’arricchimento della nostra offerta di servizi e alla crescita progressiva per il nostro gruppo. Un ringraziamento speciale va a tutti i collaboratori di Italtrans, già al lavoro con grande dedizione e professionalità per integrare le nostre realtà, ed ai dipendenti di SD Distribuzione Logistica che con la loro esperienza sono entrati a far parte della nostra famiglia. Il valore umano e professionale delle persone della nostra azienda è da sempre il vero motore del Gruppo”.