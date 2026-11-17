Un altro passo avanti per Italtrans, che arriva in Sardegna per consolidare e sviluppare la propria presenza al servizio della GDO e Industria nell’isola. Nei giorni scorsi la società di Calcinate ha firmato il contratto di affitto del ramo di azienda di Servizi Distribuzione Logistica e SD Logistica, con la prospettiva di acquisirne in seguito tutte le attività, arrivando al passaggio definitivo della proprietà.

Servizi Distribuzione Logistica e la controllata SD Logistica vantano un’esperienza più che ventennale nella distribuzione del Food & Beverage in Sardegna; presso la sede di Uta, in provincia di Cagliari, contano 23 dipendenti e 75 mezzi suddivisi fra 19 trattori, 29 motrici, 26 semirimorchi e 1 autotreno. Italtrans arriva con decisione ma in punta di piedi e con rispetto della realtà locale: verranno infatti salvaguardati tutti i posti di lavoro, l’attività delle due società proseguirà senza interruzioni e l’intera flotta resterà pienamente operativa, mantenendo gli attuali collegamenti.

L’affitto del ramo d’azienda è il primo passo verso una possibile integrazione societaria, finalizzata a valorizzare e mettere a sistema il patrimonio di competenze, esperienze e conoscenze tecniche e territoriali di SD Distribuzione Logistica. Dopo l’acquisizione, avvenuta lo scorso anno, di Cusinato Renato, realtà storica e consolidata nel Triveneto, questa nuova operazione rafforza ulteriormente la presenza del Gruppo Italtrans sul territorio nazionale, estendendone la copertura e assicurando maggiore continuità e capillarità del servizio.