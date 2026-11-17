Il centro abitato di Ardesio, in Alta Val Seriana

Il rapporto Uncem: tra il 2024 e il 2025 la Val Seriana registra il maggior numero di nuovi residenti, l’area della Presolana il tasso migratorio più alto. Ma negli ultimi sette anni la popolazione è diminuita in tre delle sei aree montane analizzate

C’è un numero che Uncem mette davanti a tutti gli altri: 2.951. Sono i nuovi residenti netti arrivati tra il 2024 e il 2025 nelle sei aree della montagna bergamasca analizzate dal Rapporto Montagne Italia 2026, promosso da Uncem con il contributo scientifico di Eures e Caire e pubblicato da Rubbettino. Nessuna area chiude in negativo: il saldo migratorio è positivo ovunque.

A guidare la classifica è la Val Seriana, letta come un unico sistema da 121.381 abitanti: 1.287 nuovi residenti netti, con un tasso medio ponderato del 5,37 per mille. Dietro, la Val Cavallina ne conta 538 su 32.837 abitanti (8,7 per mille), la Val Brembana 455 su 39.791 (6,2) e la Valle Imagna 401 su 33.791 (7,3). La Presolana ne porta a casa 238 su 12.018 residenti, ma con il tasso più alto di tutti, il 10,9 per mille. In coda la Val di Scalve: 32 persone su 3.987 abitanti, il 4,1 per mille. Le sei aree, insieme, contano 243.805 residenti.

Il quadro cambia se si allarga lo sguardo alla popolazione complessiva tra il 2021 e il 2026. La Val Cavallina cresce del 2,5%, la Valle Imagna e la Presolana dell’1,6%. Perdono invece la Val Seriana (circa lo 0,3%), la Val Brembana (1%) e la Val di Scalve (1,8%). Anche l’età racconta due montagne diverse: gli over 65 sono il 29,5% in Val di Scalve e il 28,5% in Val Brembana, contro il 21,6% della Val Cavallina; gli under 14 vanno dal 10,3% della Val di Scalve al 12,9% della Val Cavallina.

Per Uncem, allora, bisogna smettere di mescolare due fenomeni: il saldo naturale e quello migratorio. La denatalità, ricorda l’associazione, non è un problema solo di montagna. Nei Comuni montani lombardi nel 2025 sono nati 6.825 bambini e sono morte 13.772 persone, con un saldo di −6.947 (natalità al 5,7 per mille, mortalità all’11,4). Nei Comuni non montani i tassi sono 6,4 e 10,2, con una differenza di −3,8 contro il −5,7 della montagna. E la città non fa eccezione. Bergamo, 120.629 residenti, chiude il 2025 con un saldo naturale negativo di 595 persone (747 nati, 1.342 morti). A tenerla a galla è il tasso migratorio positivo, il 7,5 per mille.

“Non possiamo continuare a utilizzare questo indicatore per descrivere la montagna come un territorio privo di futuro – afferma Alberto Mazzoleni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente vicario di Uncem Lombardia -. La questione è comprendere perché le persone scelgono determinati luoghi, quali opportunità trovano e quali condizioni permettono loro di restare”. Per il presidente lombardo Tiziano Maffezzini la sfida politica è “costruire condizioni perché questa attrattività diventi stabile”, e un ruolo centrale spetta alle Comunità montane, che permettono ai Comuni di lavorare insieme.

Il Rapporto, sottolinea Uncem, offre anche una chiave per leggere il rapporto tra capoluogo e valli. Per Bergamo indica un tasso di occupazione del 50,9% e di disoccupazione del 6,5% (dati 2021), un reddito medio dei contribuenti di 30.609 euro e 971.228 presenze turistiche nel 2024. Da qui la tesi dell’associazione: non può esistere una strategia di sviluppo della città separata da quella delle valli. Serve “un nuovo patto” su servizi, lavoro, infrastrutture, formazione e riconoscimento dei servizi ecosistemici.