L’incontro della Commissione Education con Luigi Abete, presidente della Luiss Business School. Al centro il rapporto tra mondo produttivo e alta formazione, le competenze manageriali e la capacità di anticipare i cambiamenti economici e tecnologici

Bergamo. Il rapporto tra formazione e mondo produttivo, il ruolo dell’università nello sviluppo delle competenze e la necessità di preparare le generazioni future in modo da affrontare le trasformazioni economiche e tecnologiche. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro promosso dalla Commissione Education di Confindustria Bergamo.

Un appuntamento che ha visto la partecipazione di Luigi Abete, presidente della Luiss Business School, insieme a Matteo Zanetti, presidente di Confindustria Bergamo, e Silvana Pezzoli, vicepresidente dell’Associazione con delega all’Education. La presenza di Abete ha offerto l’opportunità di approfondire il contributo che il mondo universitario e le scuole di alta formazione possono dare allo sviluppo del sistema imprenditoriale, con particolare attenzione alla formazione manageriale, alla leadership e alla capacità delle organizzazioni di governare il cambiamento.

“La formazione è una leva strategica per la competitività delle imprese e per lo sviluppo del territorio – riflette Zanetti -. Oggi non basta più rispondere ai fabbisogni professionali del presente: dobbiamo essere capaci di anticipare quelli futuri, accompagnando le trasformazioni tecnologiche e organizzative. Per farlo è fondamentale costruire un’alleanza sempre più solida tra imprese, scuole e università. Il confronto con realtà di alta formazione è prezioso anche per ampliare la prospettiva, condividere esperienze e riflettere su come sviluppare competenze, capacità manageriali e leadership adeguate alle nuove sfide”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Confindustria Bergamo sul fronte Education, con particolare attenzione alla formazione post diploma, alla collaborazione con gli Its Academy e il sistema universitario e allo sviluppo delle competenze richieste dalle imprese. Un impegno per accompagnare le aziende nell’aggiornamento e nella valorizzazione del proprio capitale umano. In questa prospettiva, la collaborazione con Luiss Business School rappresenta un’importante opportunità per sostenere la competitività delle imprese, attraverso la crescita manageriale.