L'alleanza|
Imprese e università, Confindustria Bergamo punta sulla formazione per affrontare le nuove sfide
L’incontro della Commissione Education con Luigi Abete, presidente della Luiss Business School. Al centro il rapporto tra mondo produttivo e alta formazione, le competenze manageriali e la capacità di anticipare i cambiamenti economici e tecnologici
Bergamo. Il rapporto tra formazione e mondo produttivo, il ruolo dell’università nello sviluppo delle competenze e la necessità di preparare le generazioni future in modo da affrontare le trasformazioni economiche e tecnologiche. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro promosso dalla Commissione Education di Confindustria Bergamo.
Un appuntamento che ha visto la partecipazione di Luigi Abete, presidente della Luiss Business School, insieme a Matteo Zanetti, presidente di Confindustria Bergamo, e Silvana Pezzoli, vicepresidente dell’Associazione con delega all’Education. La presenza di Abete ha offerto l’opportunità di approfondire il contributo che il mondo universitario e le scuole di alta formazione possono dare allo sviluppo del sistema imprenditoriale, con particolare attenzione alla formazione manageriale, alla leadership e alla capacità delle organizzazioni di governare il cambiamento.
“La formazione è una leva strategica per la competitività delle imprese e per lo sviluppo del territorio – riflette Zanetti -. Oggi non basta più rispondere ai fabbisogni professionali del presente: dobbiamo essere capaci di anticipare quelli futuri, accompagnando le trasformazioni tecnologiche e organizzative. Per farlo è fondamentale costruire un’alleanza sempre più solida tra imprese, scuole e università. Il confronto con realtà di alta formazione è prezioso anche per ampliare la prospettiva, condividere esperienze e riflettere su come sviluppare competenze, capacità manageriali e leadership adeguate alle nuove sfide”.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Confindustria Bergamo sul fronte Education, con particolare attenzione alla formazione post diploma, alla collaborazione con gli Its Academy e il sistema universitario e allo sviluppo delle competenze richieste dalle imprese. Un impegno per accompagnare le aziende nell’aggiornamento e nella valorizzazione del proprio capitale umano. In questa prospettiva, la collaborazione con Luiss Business School rappresenta un’importante opportunità per sostenere la competitività delle imprese, attraverso la crescita manageriale.
“Con l’apertura della nuova sede di Milano, Luiss Business School rafforza la propria presenza in uno dei territori più dinamici del sistema produttivo europeo, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per la formazione manageriale delle imprese – dichiara Luigi Abete, Presidente della Luiss Business School -. La nostra autonomia organizzativa e il costante confronto con gli standard internazionali ci hanno consentito di ottenere il prestigioso triplo accreditamento AACSB, AMBA ed EQUIS, a garanzia della qualità della nostra offerta formativa. Un modello che punta sulla flessibilità e sull’internazionalizzazione, offrendo agli studenti l’opportunità di costruire il proprio percorso anche attraverso le sedi di Roma, Milano, Amsterdam e Dubai. Al tempo stesso, vogliamo rispondere alle esigenze di chi già lavora, con MBA part-time, programmi executive e percorsi personalizzati per le imprese. In questo quadro, il dialogo con le associazioni territoriali, a partire da Confindustria Bergamo, è fondamentale per sviluppare una formazione sempre più vicina ai bisogni concreti del sistema produttivo”.