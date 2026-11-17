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Il cielo resta nuvoloso, martedì possibili piogge
Mercoledì massime in aumento, mentre giovedì deboli nevicate in quota
Una profonda area di bassa pressione situata a ovest delle isole britanniche porta umide correnti atlantiche verso l’Europa centrale, mentre il nord Italia verrà interessato in maniera più marginale. A seguire, tra venerdì e sabato, rotazione delle correnti in quota da nord-ovest con tempo più stabile. Le previsioni del tempo a cura di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.
Martedì 17 novembre 2026
Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso ovunque, con possibili piovaschi tra pomeriggio e sera sui rilievi e sulla pianura centro-orientale.
Deboli nevicate solo sulle Alpi oltre i 1700-2000 metri.
Temperature: Minime stazionarie (3/6°C), massime in calo (8/10°C).
Venti: In pianura venti deboli di direzione variabile, in quota venti moderati da ovest.
Mercoledì 18 novembre 2026
Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque, con maggiori annuvolamenti sulle Alpi più settentrionali.
Tra notte e mattino nebbie sparse in pianura, in graduale dissolvimento.
Temperature: Minime stazionarie (3/6°C), massime in aumento (14/16°C).
Venti: In pianura venti deboli o moderati da ovest, in quota venti moderati da ovest.
Giovedì 19 novembre 2026
Tempo Previsto: Tra notte e mattino cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni in transito da ovest verso est (deboli nevicate sulle Alpi oltre i 1500-1700 metri).
Dal pomeriggio tendenza a schiarite da ovest, ma con possibili nebbie in pianura dopo il tramonto.
Temperature: Minime in lieve aumento (4/7°C), massime in calo (11/14°C).
Venti: In pianura venti deboli da ovest, in quota venti deboli occidentali.