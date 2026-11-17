I sindacati chiedono un incontro urgente ai vertici del gruppo: “Servono chiarimenti e garanzie per lavoratori e continuità delle cure”

Bergamo. Possibili cessioni in vista per quattro strutture sanitarie del Gruppo San Donato in Lombardia. Tra queste ci sono anche il Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia, in provincia di Bergamo. Un’ipotesi che ha spinto Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp Lombardia a chiedere un incontro urgente con i vertici del gruppo, per ottenere chiarimenti ufficiali e conoscere le possibili ricadute sui lavoratori e sulla continuità dei servizi sanitari.

Secondo quanto riportato dalla stampa, la riorganizzazione societaria potrebbe riguardare, oltre ai due presidi bergamaschi, l’Istituto di Cura Città di Pavia e l’Istituto Clinico Villa Aprica di Como. “Il Gruppo San Donato ha allo studio la cessione di quattro strutture della rete sanitaria lombarda? Oggi abbiamo chiesto ai vertici del Gruppo un incontro urgente per avere chiarimenti ufficiali e, se l’ipotesi sarà confermata, aprire un confronto sulle possibili ricadute sull’occupazione, le condizioni contrattuali, l’organizzazione del lavoro, la continuità e qualità dell’assistenza”, dichiarano le organizzazioni sindacali.

A preoccupare i rappresentanti dei lavoratori è soprattutto la mancanza di un’interlocuzione preventiva. “È inaccettabile che le lavoratrici e i lavoratori apprendano dalla stampa notizie potenzialmente così rilevanti per il loro futuro professionale e occupazionale, in assenza di una preventiva e trasparente interlocuzione con le rappresentanze sindacali”, sottolineano Sabrina Negri, segretaria regionale Fp Cgil Lombardia, Caterina Dezio, coordinatrice regionale della sanità privata Cisl Fp Lombardia, e Daniele Ballabio, segretario generale Uil Fp Lombardia.