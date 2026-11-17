Bergamo. Dalla serata di lunedì 16 novembre, gli spazi della sede di Sant’Agostino dell’Università degli studi di Bergamo è stata occupata da un gruppo di studenti, gli stessi che due anni fa avevano già organizzato un accampamento nello stesso luogo “in solidarietà e supporto al popolo palestinese e alla sua lotta per la liberazione”, spiegano in una lettera. Nel piazzale centrale sono state piantate delle tende, fuori dall’aula 2 è stata esposta una bandiera palestinese, mentre sotto i portici campeggia uno striscione che reca la scritta “Occupiamo il presente per pretendere il futuro”. Una manifestazione pacifica rimasta sotto controllo dal punto di vista dell’ordine pubblico anche dopo il trascorrere della notte.

“Siamo anche cittadini e cittadine di questa città, stanchi di vedere un’università chiusa, inaccessibile e asservita alla logica del profitto. Ci prendiamo questo spazio per dare voce e corpo a una mobilitazione che non si limita alle mura accademiche, ma si lega indissolubilmente alle lotte sociali, economiche e politiche del nostro tempo”, scrivono in un messaggio diffuso a mezzo mail. “Lottiamo innanzitutto contro un’istruzione di classe che rende l’università sempre meno accessibile alle classi popolari e impone barriere economiche insormontabili ad ostacolare il diritto allo studio. Con l’ennesima legge di bilancio il governo Meloni sta distruggendo l’istruzione pubblica attraverso continui definanziamenti che costringono gli atenei ad appoggiarsi sempre di più su aziende private, in particolare quelle legate all’industria bellica. Questa dinamica si traduce nella drastica precarizzazione della ricerca e riduce le prospettive per ricercatori e ricercatrici, sottomettendo la produzione del sapere agli interessi del grande capitale. A subire i colpi più duri di questa devastazione sono le persone già marginalizzate e discriminate — le persone queer, non bianche, neurodivergenti e chi dispone di minori risorse economiche —, che trovano precluso l’accesso alla formazione”.

“In questo contesto, la guerra imperialista si impone come la cifra drammatica del nostro tempo, e la nostra università si è fatta protagonista di una crescente militarizzazione e chiusura nei confronti di noi studentesse e studenti. Già due anni fa chiedevamo all’ateneo di abbandonare gli accordi con le aziende belliche e le entità israeliane, complici di un genocidio che da tre anni si consuma sotto gli occhi del mondo intero. Oggi torniamo a occupare perché nulla è cambiato: l’entità sionista prosegue nel suo progetto di sterminio e l’Italia continua ad esserne complice, anche attraverso atenei come il nostro. Esigiamo pertanto la rescissione immediata di ogni accordo dell’Università degli Studi di Bergamo con l’industria della guerra e le entità israeliane, il rifiuto netto di ogni forma di complicità con lo stato di Israele e con il genocidio del popolo palestinese, e uno stop definitivo alla corsa al riarmo e alla militarizzazione dei luoghi della formazione”.

“Questa deriva bellica si intreccia con le profonde contraddizioni di un capitalismo sfrenato e putrescente che genera una precarietà diffusa per milioni di persone, trasformandosi in una spada di Damocle quotidiana per cui è impossibile sapere se si arriverà a fine mese. Al contempo, il carovita e la speculazione selvaggia provocano un aumento vertiginoso dei prezzi dei beni essenziali, divorando i salari e permettendo l’arricchimento di pochi grandi speculatori, mentre il disastro climatico mostra i suoi lati peggiori anche in Italia, distruggendo ogni anno le vite di chi ha meno ed è già in difficoltà. Rispetto a questo scenario non siamo soli: ci sentiamo complici e solidali con tutti i movimenti, studenteschi e territoriali, che negli ultimi mesi si sono mobilitati in Italia e all’estero. Dalle occupazioni nate e nascenti nelle scuole e negli atenei, agli autotrasportatori che hanno paralizzato il paese, fino alle mobilitazioni oceaniche oltre i confini nazionali, la nostra è una lotta unica, coesa e condivisa”.

“Di fronte alla crisi sociale ed economica, le destre al potere rispondono unicamente con la repressione e con l’approvazione di reiterati decreti “sicurezza”, varati in piena continuità con i governi che le hanno precedute. Abbiamo toccato con mano questa deriva autoritaria proprio a Bergamo nelle scorse settimane, quando ragazzɛ delle scuole superiori sono stati brutalmente manganellati dalla polizia e sono state effettuate schedature mirate su base razziale. Si tratta di un clima istituzionale che diffonde odio razziale e crea terreno fertile per i movimenti neofascisti nelle nostre città, una logica che rifiutiamo radicalmente, rivendicando il diritto di lottare per i nostri diritti e per la nostra dignità”.

“Contro la loro università di classe e di guerra, vogliamo costruire una risposta diversa e concreta: un’università accessibile, di qualità, libera dagli interessi del grande capitale e dalla corsa al riarmo, capace di ascoltare davvero studenti e studentesse, di garantire una ricerca trasparente e di offrire possibilità lavorative valide per il progresso della società. La sede occupata di Sant’Agostino si trasforma da oggi in uno spazio aperto a tutte le persone che desiderano attraversarlo, autogestito e fondato sulla cura reciproca, dove costruire insieme momenti di dialogo, confronto, condivisione dei saperi e socialità alternativa slegata dal profitto”.