L'ipotetico allargamento a quattro corsie. Rendering fornito dalla Provincia di Bergamo

Clusone. Sono 348 metri, gli ultimi prima della Martinella per chi arriva da Torre Boldone. Nei momenti peggiori della giornata, per percorrerli servono anche tra i 100 e i 150 secondi. È la fotografia più eloquente di una strada progettata più di cinquant’anni fa e ormai sopraffatta dal traffico: nei giorni critici al nodo della Martinella passano oltre 50mila veicoli, più di duemila all’ora solo tra le 7 e le 9 del mattino. La velocità media sulla rete è di 46 chilometri orari, un valore che nel tratto finale scende vertiginosamente. E, quando la Provinciale 35 non regge più, le auto si riversano sulle strade vicine, da via Martinella a Gorle e Seriate.

Da qui è partita la Provincia di Bergamo, che lunedì 16 novembre ha presentato nella sede della Comunità montana Valle Seriana, a Clusone, lo studio di fattibilità per il raddoppio della SP 35, la cosiddetta Bergamo-Nembro. Riguarda il tratto di circa quattro chilometri tra l’intersezione con via Martinella e il rondò del tiro a segno. L’obiettivo è trasformare l’attuale strada extraurbana secondaria in una extraurbana principale, adeguata ai volumi che deve sostenere.

A illustrare i numeri Massimiliano Rizzi, dirigente del settore Viabilità. La carreggiata risale al 1973, è larga circa 9,50 metri e ha corsie da 3,75. Nei tratti urbanizzati di Ranica e Torre Boldone ci sono restringimenti e velocità di progetto sotto i 60 chilometri orari, inferiori agli standard di una strada di questa categoria. La piattaforma è inadeguata, la velocità commerciale bassa, l’incidentalità superiore alla media regionale. “L’alternativa zero non risponde alle criticità”, afferma Rizzi: lasciare tutto com’è significa accettare un peggioramento progressivo. “Gli interventi puntuali servono, ma non bastano – avverte -. Senza un intervento strutturale la situazione in Bassa Val Seriana continuerà a peggiorare”.

Sul tavolo, oltre al mantenimento dell’esistente, ci sono due ipotesi di raddoppio. La prima prevede due carreggiate separate, ciascuna con due corsie da 3,75 metri. La sezione complessiva sarebbe di circa 22 metri, con velocità di progetto tra 90 e 110 chilometri orari e una capacità teorica di 3.200-3.600 veicoli all’ora per senso di marcia. Costo stimato: circa 100 milioni. La seconda, l’alternativa B, punta su un’unica carreggiata a quattro corsie da 3,50 metri, con un guardrail centrale monofilare a dividere i flussi. La sezione scenderebbe a circa 17 metri, le velocità a 70-90 chilometri orari, mentre la capacità teorica resterebbe analoga. Costo stimato: circa 80 milioni.

La prima è più performante, ma la seconda viene giudicata più idonea per il rapporto tra costi e benefici e ha un impatto minore sull’assetto urbanistico esistente. Per la Provincia, entrambe rispondono a criticità che gli interventi puntuali non possono risolvere.

L’opera comporterebbe la revisione completa dei 14 punti singolari lungo il tracciato, con sovrappassi da demolire e ricostruire. La Provincia propone una nuova infrastruttura gemella e affiancata all’attuale, in gran parte realizzata sul lato sinistro procedendo da valle verso monte. In questo modo la Provinciale 35 resterebbe sempre percorribile durante i cantieri e le due strade avrebbero poi vita autonoma.

Restano però da approfondire i passaggi nei centri abitati, gli espropri, le intersezioni con la Teb e le vie di immissione. Secondo Rizzi, però, gli spazi ci sono. Si potrebbe anche procedere per lotti funzionali, partendo dalla parte bassa del tracciato, per alleggerire il traffico man mano e non attendere l’intera somma.

“Bisogna trovare 100 milioni”

Lo studio è soltanto il primo passo: un progetto esecutivo è ancora lontano. Prima servono le risorse, il quadro esigenziale e l’inserimento nella programmazione triennale. “Al di là che venga scelta l’alternativa A o la B, partirei cercando 100 milioni di euro – afferma il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli -. Un margine più ampio permetterebbe di far fronte agli imprevisti. Come Provincia ci siamo assunti l’impegno di presentare il progetto. Ora bisogna capire se riusciremo a inserirlo in qualche intervento straordinario”.

Una volta trovati i fondi, i tempi di cantiere sarebbero contenuti: in uno scenario ottimistico, due o tre anni. “È un progetto relativamente semplice, una copia della strada che esiste già. Non ci sono particolari complessità geologiche o idrauliche”, osserva Rizzi. Un precedente, però, pesa: “Un’opera di questo importo non è mai stata appaltata dalla Provincia”.

La presentazione delle ipotesi progettuali in Comunità Montana a Clusone

In sala, il resto della valle

Dopo la presentazione, il confronto si è allargato agli altri nodi della viabilità seriana. Per Filippo Servalli, sindaco di Gandino, il raddoppio è prioritario perché il traffico finisce per bloccare l’intera valle. Chiede però di valutare anche una pista ciclopedonale di sette-otto chilometri, sul modello olandese. Matteo Morbi, vicepresidente della Comunità montana e assessore ai Lavori pubblici di Nembro, domanda se si possano prevedere corsie reversibili, da adattare ai flussi nelle diverse fasce orarie. Rizzi esclude l’ipotesi: “Non sono contemplate dalla normativa e in Italia non esistono infrastrutture di questo tipo”.

Riccardo Cagnoni, sindaco di Vertova, richiama gli altri nodi lungo la Statale 671 della Val Seriana, il semaforo di Colzate e l’intersezione in località Portico a Gazzaniga. “La doppia corsia sulla Provinciale 35 ci vuole, ma nel frattempo bisogna agire”, il senso del suo intervento, che ha toccato anche il prolungamento della Teb T1. Il sindaco di Colzate Gian Lorenzo Spinelli ricorda le criticità emerse durante la sperimentazione del semaforo e gli incidenti mortali nella zona produttiva di Casnigo. “Oggi la situazione è migliorata, ma il problema si è in parte spostato verso valle – annota -: a soffrirne, soprattutto, è l’area del Portico”.