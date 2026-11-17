Giovedì 19 novembre al Kilometro Rosso il convegno promosso dal Consiglio Notarile di Bergamo e dall’Istituto Mario Negri. Al centro le disposizioni anticipate di trattamento, i lasciti solidali e il diritto di scegliere. Partecipazione gratuita

Come esprimere oggi le proprie volontà sulle cure che si desidera ricevere in futuro, anche quando non si sarà più in grado di comunicarle? Quale ruolo possono svolgere i notai nel garantire che queste scelte siano formulate in modo chiaro e possano essere rispettate? E come si intrecciano il diritto, la medicina e la dimensione umana negli ultimi momenti della vita?

Sono alcuni degli interrogativi al centro del convegno “Riflessioni sul fine vita tra medicina e diritto”, in programma giovedì 19 novembre, dalle 14 alle 19, al Centro Anna Maria Astori dell’Istituto Mario Negri, all’interno del Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo.

L’incontro, organizzato dal Consiglio Notarile di Bergamo e dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, propone un confronto tra professionisti del diritto e della medicina su un tema che coinvolge la libertà di scelta, la dignità della persona e la tutela delle volontà individuali.

Un ruolo centrale è affidato ai notai, chiamati ad approfondire gli aspetti giuridici e applicativi delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può esprimere anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nell’eventualità di una futura incapacità di autodeterminarsi.

Il confronto affronterà sia il contenuto delle DAT sia le questioni legate alla loro esecuzione, mettendo in luce l’importanza di strumenti giuridici che consentano di dare forma e certezza alle decisioni personali.

Ad arricchire il confronto sarà la riflessione di Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, che proporrà la lecture “In punta di piedi”, dedicata al valore degli ultimi momenti della vita. Il responsabile scientifico del convegno è il notaio Corrado De Rosa.

L’incontro si apre alle 14.15 con i saluti di Ariela Benigni, segretario scientifico e coordinatore delle ricerche di Bergamo e Ranica dell’Istituto Mario Negri. Alle 14.30 è in programma la lecture “In punta di piedi” di Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri. Alle 15.15 interviene Daniele Maffeis, professore ordinario di Diritto privato all’Università di Brescia, sul tema “L’esecuzione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento”.