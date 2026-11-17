Confermata la misura destinata a sostenere le donne che hanno subito violenza nel percorso verso l’indipendenza e il reinserimento sociale. Individuata l’Ats dell’Insubria come ente attuatore

Regione Lombardia rafforza il sostegno alle donne vittime di violenza attraverso la misura “Una casa per ricominciare”, pensata per favorire l’autonomia abitativa e accompagnare le donne nel percorso di uscita da situazioni di maltrattamento. La giunta regionale ha approvato una nuova delibera che conferma l’intervento, ne aggiorna le modalità operative e individua l’Ats dell’Insubria come ente attuatore.

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 3 milioni di euro, senza ulteriori stanziamenti rispetto a quelli già previsti. Di questi, 400mila euro sono destinati ai soggetti gestori dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.

Il provvedimento, proposto dall’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, di concerto con l’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, dà seguito agli esiti delle manifestazioni di interesse e punta a garantire continuità e piena attuazione alla misura.

“L’autonomia abitativa rappresenta un passaggio fondamentale per consentire alle donne che hanno subito violenza di ricostruire la propria vita – dichiara Lucchini -. Avere una casa sicura significa poter guardare al futuro con maggiore serenità, riprendere in mano le proprie scelte e costruire un percorso di indipendenza per sé e per i propri figli”.

L’intervento si inserisce nel quadro del Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2026-2029. Tra le priorità individuate c’è il consolidamento dei servizi di supporto abitativo e lavorativo promossi dai Centri antiviolenza, anche attraverso la collaborazione con gli altri soggetti della rete territoriale.

“Il contrasto alla violenza di genere richiede un sistema di interventi integrato, capace di mettere in rete istituzioni, enti locali, centri antiviolenza e Terzo settore – aggiugne Lucchini -. La casa, insieme al lavoro e al sostegno delle reti territoriali, è uno degli strumenti essenziali per rendere effettivo il percorso di libertà delle donne”.