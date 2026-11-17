Con il nuovo regolamento contributi fino a mille euro l’anno per chi riattiva un’attività chiusa da almeno sei mesi. La misura entrerà in vigore dal 2027 e punta a contrastare la desertificazione commerciale, soprattutto nelle frazioni

Dalmine. Riaprire un negozio rimasto vuoto da almeno sei mesi e ottenere dal Comune il rimborso dei tributi locali per un massimo di tre anni. È quanto prevede “RiapriAmo Dalmine”, il nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale con l’obiettivo di contrastare la desertificazione commerciale e incentivare il recupero dei locali sfitti sul territorio.

L’iniziativa introduce un contributo economico destinato a chi decide di avviare un’attività commerciale in un locale precedentemente inutilizzato. Il sostegno potrà coprire fino al 100% dei tributi comunali dovuti e regolarmente pagati, con un limite massimo di mille euro per ciascuna annualità. L’agevolazione sarà riconosciuta per l’anno della riapertura e per i due successivi, compatibilmente con le risorse stanziate ogni anno nel bilancio comunale. Non si tratta quindi di un’esenzione preventiva, ma di un rimborso successivo al pagamento dei tributi, subordinato alla verifica dei requisiti da parte degli uffici competenti.

Potranno accedere alla misura le attività di vendita al dettaglio, i servizi alla persona e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. I locali dovranno essere accatastati nella categoria C/1, avere un accesso diretto dalla strada, una superficie catastale inferiore a 300 metri quadrati ed essere rimasti chiusi per almeno sei mesi.

Il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 e riguarderà le riaperture effettuate nel triennio 2027-2029. Le prime domande potranno essere presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2028, relativamente ai tributi comunali versati nel corso del 2027.

“Un’amministrazione attenta al proprio territorio deve saper creare le condizioni affinché le attività economiche possano nascere e svilupparsi – commenta il sindaco di Dalmine Francesco Bramani -. Con questa iniziativa vogliamo incoraggiare chi sceglie di investire a Dalmine, contribuendo a rendere la nostra città e le sue frazioni sempre più vive e attrattive. È un ulteriore passo nel percorso che stiamo portando avanti per sostenere le realtà locali e valorizzare il nostro territorio”.

La misura, nelle intenzioni dell’Amministrazione, non vuole sostenere soltanto il tessuto economico, ma anche la dimensione sociale della città. La presenza di negozi e servizi di vicinato rappresenta infatti un presidio per i quartieri e le frazioni, favorisce le occasioni di incontro e garantisce la disponibilità di servizi a pochi passi da casa, in particolare per le persone anziane e per chi ha maggiori difficoltà negli spostamenti.