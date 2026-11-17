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“Il calo delle vaccinazioni è preoccupante, soprattutto per gli anziani e le persone fragili. Per loro il problema non è soltanto quello di sottrarsi al disagio di una settimana di malattia, ma evitare complicanze che possono rendere necessari ricoveri e mettere in pericolo la vita del paziente”. Così il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Bergamo, commenta i dati relativi alle somministrazioni dell’antinfluenzale e più in generale degli altri tipi di vaccino, dall’anti-Covid a quello contro il morbillo.

Nella stagione 2025-2026, ad ora, la copertura vaccinale antinfluenzale degli over 65 è scesa al 49,81%, contro il 52,5% dell’anno precedente. Un arretramento che riporta l’Italia ai livelli di oltre dieci anni fa. Sono lontani gli obiettivi indicati dall’Organizzazione mondiale della sanità, ossia il 75% come soglia minima e il 95% come copertura ottimale. Nessuna Regione ha raggiunto il livello minimo ed è in diminuzione anche la copertura nella popolazione generale, individuata dal 19,6% al 18,87%. “In Lombardia – annota il dottor Marinoni – il quadro è migliore rispetto alla dimensione nazionale, ma vale senz’altro la pena di ribadire l’importanza di vaccinarsi”. Il monito si estende su tutti i vaccini, dall’anti-Covid a quello contro il morbillo, considerando che si sono tornati a rilevare alcuni casi, soprattutto nelle regioni meridionali: abbiamo intervistato il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Bergamo per saperne di più.

I dati relativi alle vaccinazioni su scala nazionale fanno registrare un calo rispetto all’anno scorso. Vale la pena di ricordare l’importanza di vaccinarsi?

Sicuramente. In base alle informazioni disponibili, mi pare che in Lombardia il quadro sia migliore rispetto alla dimensione nazionale, ma vale senz’altro la pena di ribadire l’importanza di vaccinarsi. Il calo delle somministrazioni è abbastanza preoccupante, soprattutto per gli anziani e le persone fragili, perché per loro, che costituiscono le fasce della popolazione a rischio, il problema non è soltanto quello di sottrarsi al disagio di una settimana di malattia, ma evitare complicanze che possono rendere necessari ricoveri e mettere in pericolo la vita del paziente. Ma le criticità non riguardano solo l’influenza.

Che cosa intende?

Il vaccino antinfluenzale è fondamentale, ma per gli anziani e i soggetti fragili è specificatamente indicato anche quello anti-Covid. Il fatto che ora come ora il Covid-19 sia apparentemente una malattia benigna, se così possiamo definirla, non significa che in questi soggetti non ci possa essere un rischio importante, quindi va effettuata anche quest’altra somministrazione. Il problema è che sulle vaccinazioni c’è una situazione d’incertezza vaccinale che pesa per i messaggi scorretti che vengono diffusi anche dalla politica.

Ci spieghi

C’è un atteggiamento molto contradditorio perché da una parte il Ministero della Salute s’impegna a informare e convincere le persone a vaccinarsi, mentre dall’altro in Parlamento, anche con la Commissione Covid, sta succedendo un putiferio che ricorda molto il modo di pensare americano. Teniamo presente che l’America si trova davanti ai morti per morbillo, che abbiamo anche in Italia, specialmente al Sud, dove la vaccinazione contro questa malattia infettiva sta calando paurosamente e sono stati riscontrati alcuni casi.

A che cosa è dovuta secondo lei questa situazione?

È una situazione in cui con ideologie peregrine si fa il processo alla scienza e queste sono le conseguenze. È davvero molto triste, però più di ripetere ciò che è assodato e dimostrato rispetto all’efficacia e all’utilità dei vaccini non so cos’altro fare. L’allarme morbillo è emblematico: si tratta di una malattia potenzialmente grave, eppure le vaccinazioni diminuiscono. Si indietreggia perché noi ci ricordiamo del Covid ma non abbiamo memoria di come le popolazioni del centro e sud America furono distrutte dal morbillo quando arrivarono i conquistadores spagnoli: non è una malattia con cui scherzare.

Quali sono i rischi?

È chiaro che, finché c’è un numero limitato di casi, quelli gravi sono pochi, ma se si dovesse perdere la copertura vaccinale e le persone che lo contraggono aumentassero ci sarebbe il rischio che succeda qualcosa di grave. L’incremento è già in atto: basta guardare a ciò che sta accadendo negli Stati Uniti per le improvvide scelte che sono state prese negli ultimi anni.

Per “qualcosa di grave” intende una nuova pandemia?

È già avvenuta, ai tempi dei conquistadores. Quando aumenta il numero delle persone che si ammalano, malattie che di per sé non hanno una letalità elevata (quanto si muore per la malattia) finiscono per avere una mortalità alta (il numero di casi mortali). È successo anche con il Covid nella provincia di Bergamo: per il morbillo oggi abbiamo una certa copertura, ma se venisse meno ci sarebbe un pericolo grave.

Ma perché i vaccini fanno proprio così paura?

L’antivaccinismo nasce da quando è stata eseguita la prima vaccinazione, quella contro il vaiolo e da allora è sempre andata avanti. Onestamente non lo capisco, ma avendo conseguito la laurea in Medicina e cercando di tenermi aggiornato ho studiato bene la materia. Se si vuole assumere una posizione ideologica, che non comprendo, non saprei come commentarla perché le stesse persone che sono contrarie ai vaccini magari assumono in abbondanza altri farmaci. Basta pensare, per esempio, al problema della resistenza agli antibiotici: ci sono persone che ne abusano, ma al centro dell’attenzione finiscono i vaccini e non me ne capacito. Non saprei che cosa aggiungere se non che non si tratta di un fenomeno di oggi: affonda le radici nel passato e credo che il Covid l’abbia accentuata.

Come mai?

Durante l’emergenza sanitaria è stato necessario introdurre un obbligo, che non era un obbligo vero e proprio ma un obbligo di fatto. Il problema è che l’introduzione di un obbligo non è mai la strada migliore, in quanto bisognerebbe convincere le persone e per farlo servono strategie comuni. Inoltre, serve l’impegno a non diffondere notizie false che a furia di ripetersi creano convinzioni errate. A tutto ciò si aggiunge l’incertezza della politica, che vuole accattivarsi i voti dei no vax. Dalle statistiche si evince che i contrari ai vaccini sono circa il 10% della popolazione ed è una percentuale altissima. Ammettiamo che ne vadano a votare la metà: si tratta circa del 5%, di cui la metà può esprimere altri orientamenti di voto. Equivalgono, quindi, al 2,5% del consenso e hanno un loro peso a livello elettorale. Le ultime posizioni prese dagli Stati Uniti in materia sanitaria e la crisi della democrazia sono elementi clamorosamente evidenti. In un contesto così articolato e complesso, la questione Covid è diventata un oggetto di discussione perché sono stati introdotti obblighi che, in quanto tali, risultano sempre odiosi.

La velocità con cui si è giunti al vaccino aveva insospettito molti

La ricerca ha potuto procedere rapidamente allo sviluppo dei vaccini anti-Covid perché è stata iperfinanziata. È chiaro che delle persone hanno avuto danni da vaccino, ma vaccinando una popolazione enorme tali situazioni non possono che emergere anche se di per sé sarebbero molto rare. È giusto che chi li ha manifestati si lamenti e riceva un indennizzo ma sarebbe potuto accadere anche se fosse stato somministrato un altro tipo di farmaco a tutti. Torniamo, quindi, alle considerazioni espresse in merito all’imposizione di un obbligo. Anche se si obbligasse tutta la popolazione ad attraversare una strada, qualcuno finirebbe sotto le auto, si chiederebbe perché sia stato obbligato a farlo e si lamenterebbe evidenziando che prima stava benissimo. Sarebbe quantomeno risentito e chi potrebbe dargli torto? Da noi c’è una maggior sensibilità rispetto a tante altre aree del Paese perché la provincia di Bergamo è stata duramente colpita dal Covid.

C’è una percezione diversa dei rischi?