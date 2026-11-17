Una gigantografia con il suo volto sorridente e la scritta “Rayan per sempre con noi” ha accompagnato la manifestazione organizzata dagli amici. Una giornata di sport e amicizia per tenere vivo il ricordo del quattordicenne

Comun Nuovo. Una gigantografia con il suo volto sorridente e la scritta “Rayan per sempre con noi”. Così gli amici di Rayan Lawaj hanno voluto tenere vivo il ricordo del quattordicenne, morto il 22 ottobre dopo essere stato investito da un’auto mentre tornava a casa da un allenamento. A Comun Nuovo, il paese in cui era cresciuto, si sono ritrovati per un torneo di calcio a 7 interamente dedicato alla sua memoria.

Una giornata all’insegna dello sport iniziata nella tarda mattinata di domenica 15 novembre e proseguita fino alla sera a cui hanno preso parte numerosi amici e conoscenti. L’iniziativa è stata organizzata autonomamente dai ragazzi con l’obiettivo di ricordare un giovane, un amico, che ha fatto del calcio una delle ragioni della propria vita.

A rimarcare il forte valore della manifestazione è Emanuele Rota, dirigente dell’Asd Comun Nuovo, nonché ex allenatore di Rayan. “È stato un evento parecchio toccante – dice – e molto partecipato soprattutto perché, a prevalere, è stato il ricordo più che la vittoria di una squadra”.

Rota conserva un ricordo molto nitido del ragazzo, soprattutto per la sua determinazione. “Era un ragazzino speciale. Molto educato, con la grinta e la voglia e di arrivare al suo obiettivo. Puntava in alto, e aveva le carte in regola per arrivarci. Se lo sarebbe meritato”.

Un’attaccamento al pallone quasi morboso che Rayan non nascondeva nemmeno durante gli allenamenti. “In campo – racconta l’ex allenatore – sembrava quasi l’allenatore. Spesso e volentieri tirava su di morale i suoi compagni di squadra”.