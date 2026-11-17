Cividate. Ci sono anche 25.767 euro per la bonifica dell’area Ripa Ricetto nel nuovo pacchetto di finanziamenti approvato da Regione Lombardia per il risanamento dei siti contaminati. La Giunta regionale ha stanziato complessivamente 1.546.325 euro per intervenire su otto aree distribuite nelle province di Milano, Bergamo, Mantova, Pavia e Sondrio.

Le risorse rientrano nella seconda programmazione economico-finanziaria del 2026 dedicata alla bonifica dei siti inquinati. Il finanziamento destinato al territorio bergamasco è uno degli otto contributi previsti dalla delibera proposta dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

La parte più consistente dei fondi, pari a 825mila euro, andrà a Redavalle, in provincia di Pavia, per l’area dell’ex Cava Bazzini. Sempre nel Pavese sono previsti 256.638 euro per un’area privata adiacente alla strada provinciale 14, a Mede, e 10.995 euro per una zona vicina alla statale 35, in località Valle Botta, a Bressana Bottarone.

Nel Milanese arriveranno 271.291 euro per l’ex chimica Saronio di Melegnano e 15.420 euro per l’area dell’ex Cromatura Moderna a San Giorgio su Legnano. Ad Acquanegra sul Chiese, nel Mantovano, sono stati assegnati 13.410 euro per l’ex Flucosit, in località Valli di Mosio. A Sondrio andranno invece 127.802 euro per l’ex discarica di inerti di via Gramsci-Torelli. Cividate al Piano è, di fatto, l’unico Comune orobico a beneficiare di queste risorse.