Dopo otto anni alla guida della Cisl di Bergamo, Francesco Corna si prepara a lasciare l’incarico di segretario generale. Venerdì 20 novembre il Consiglio Generale del sindacato si riunirà per accettare le sue dimissioni e procedere all’elezione del successore e della nuova segreteria.

Corna, che ha maturato anche 15 anni di esperienza come componente della segreteria, lascia avendo raggiunto i requisiti necessari per la pensione. La riunione rappresenterà quindi un momento di passaggio per la confederazione orobica, chiamata a individuare la nuova guida.

Il cosiddetto “parlamentino” della Cisl bergamasca si ritroverà a partire dalle 9,30 al Radisson Blu ChorusLife, in via Bosatelli a Bergamo. All’ordine del giorno, dopo la formalizzazione delle dimissioni del segretario uscente, ci saranno la nomina del nuovo segretario generale e la composizione della nuova segreteria. A concludere i lavori sarà Daniela Fumarola, segretaria generale nazionale della Cisl, che sarà presente all’appuntamento.