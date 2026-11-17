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Cisl Bergamo, Francesco Corna lascia dopo otto anni: venerdì l’elezione del successore
Il segretario generale si dimette avendo raggiunto i requisiti per la pensione. Il Consiglio Generale si riunirà al ChorusLife, presente anche la leader nazionale Daniela Fumarola
Dopo otto anni alla guida della Cisl di Bergamo, Francesco Corna si prepara a lasciare l’incarico di segretario generale. Venerdì 20 novembre il Consiglio Generale del sindacato si riunirà per accettare le sue dimissioni e procedere all’elezione del successore e della nuova segreteria.
Corna, che ha maturato anche 15 anni di esperienza come componente della segreteria, lascia avendo raggiunto i requisiti necessari per la pensione. La riunione rappresenterà quindi un momento di passaggio per la confederazione orobica, chiamata a individuare la nuova guida.
Il cosiddetto “parlamentino” della Cisl bergamasca si ritroverà a partire dalle 9,30 al Radisson Blu ChorusLife, in via Bosatelli a Bergamo. All’ordine del giorno, dopo la formalizzazione delle dimissioni del segretario uscente, ci saranno la nomina del nuovo segretario generale e la composizione della nuova segreteria. A concludere i lavori sarà Daniela Fumarola, segretaria generale nazionale della Cisl, che sarà presente all’appuntamento.