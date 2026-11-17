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Caravaggio, due muratori su tre senza contratto: sanzionata l’impresa
Controllo della Polizia locale in un cantiere edile dopo la segnalazione di un cittadino. I lavoratori erano in regola con il permesso di soggiorno, ma senza un regolare rapporto di lavoro. Scattata la segnalazione all’Ispettorato del lavoro
Caravaggio. Due lavoratori su tre erano impiegati senza contratto. È quanto emerso da un controllo della Polizia locale in un cantiere edile, dove gli agenti hanno accertato la presenza di due muratori in nero. L’intervento è scattato lunedì 16 novembre, dopo la segnalazione circostanziata di un cittadino.
A effettuare il sopralluogo è stato il nucleo Ambiente del Distretto di Polizia locale Bassa Bergamasca Occidentale. Al momento del controllo, oltre all’assenza del cartello con gli estremi della pratica edilizia, gli agenti hanno riscontrato che due dei tre muratori presenti stavano lavorando senza un regolare contratto. I lavori, tuttavia, risultavano autorizzati dal Comune e in possesso del previsto titolo edilizio.
I due lavoratori sono stati identificati e sono risultati entrambi in possesso di un regolare permesso di soggiorno. La violazione riguarda dunque esclusivamente la loro posizione lavorativa. Nei confronti dell’imprenditore è stata contestata la violazione ed è partita la segnalazione all’Ispettorato territoriale del lavoro.
Per l’impresa le conseguenze possono essere pesanti: la normativa prevede una maxisanzione che, in base alla durata dell’impiego irregolare e al numero di lavoratori coinvolti, può arrivare a diverse migliaia di euro. Per il caso contestato, considerando un periodo di lavoro fino a 30 giorni, la sanzione prevista va da 1.950 a 11.700 euro. Sono inoltre possibili il blocco del cantiere e la decurtazione dei punti dalla patente a crediti.
Sull’intervento è intervenuto il sindaco Claudio Bolandrini: “La Polizia locale effettua regolarmente controlli e interventi nei cantieri per prevenire e contrastare l’attività edilizia abusiva e irregolare. L’obiettivo è duplice: tutelare i lavoratori, garantendo loro diritti fondamentali come la sicurezza, l’assistenza in caso di infortunio e malattia, il versamento dei contributi pensionistici, ma anche proteggere dalla concorrenza sleale le attività imprenditoriali che operano secondo le normative vigenti in materia antinfortunistica e di previdenza sociale. Particolare attenzione è anche riservata alla prevenzione e al contrasto del caporalato”.