Caravaggio. Due lavoratori su tre erano impiegati senza contratto. È quanto emerso da un controllo della Polizia locale in un cantiere edile, dove gli agenti hanno accertato la presenza di due muratori in nero. L’intervento è scattato lunedì 16 novembre, dopo la segnalazione circostanziata di un cittadino.

A effettuare il sopralluogo è stato il nucleo Ambiente del Distretto di Polizia locale Bassa Bergamasca Occidentale. Al momento del controllo, oltre all’assenza del cartello con gli estremi della pratica edilizia, gli agenti hanno riscontrato che due dei tre muratori presenti stavano lavorando senza un regolare contratto. I lavori, tuttavia, risultavano autorizzati dal Comune e in possesso del previsto titolo edilizio.

I due lavoratori sono stati identificati e sono risultati entrambi in possesso di un regolare permesso di soggiorno. La violazione riguarda dunque esclusivamente la loro posizione lavorativa. Nei confronti dell’imprenditore è stata contestata la violazione ed è partita la segnalazione all’Ispettorato territoriale del lavoro.

Per l’impresa le conseguenze possono essere pesanti: la normativa prevede una maxisanzione che, in base alla durata dell’impiego irregolare e al numero di lavoratori coinvolti, può arrivare a diverse migliaia di euro. Per il caso contestato, considerando un periodo di lavoro fino a 30 giorni, la sanzione prevista va da 1.950 a 11.700 euro. Sono inoltre possibili il blocco del cantiere e la decurtazione dei punti dalla patente a crediti.