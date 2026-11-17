Il passaggio|
Canoni idroelettrici, la Regione approva l’intesa con la Provincia: 16,5 milioni per le opere sul territorio
Via libera della Giunta lombarda alla convenzione per l’utilizzo delle risorse derivanti dalle grandi derivazioni. I fondi, già annunciati a ottobre, serviranno a finanziare interventi pubblici concordati con gli enti locali
Bergamo. Passo avanti per l’utilizzo dei 16,5 milioni di euro destinati alla provincia di Bergamo attraverso i canoni delle grandi derivazioni idroelettriche. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato lo schema di convenzione tra Regione e Provincia che disciplina il trasferimento e l’impiego delle risorse, destinate a finanziare investimenti e opere pubbliche sul territorio.
L’importo complessivo è di 16.495.360,85 euro. Si tratta della somma spettante alla Provincia di Bergamo a titolo di canoni delle grandi derivazioni, canoni aggiuntivi ricognitori relativi al 2025 e canoni arretrati. Le risorse erano già state presentate lo scorso 23 ottobre, quando erano stati illustrati gli interventi previsti, dall’Isola bergamasca alla Val Brembana, anche nei territori colpiti dal maltempo.
Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo della risorsa idrica Massimo Sertori, rappresenta ora un passaggio nell’attuazione dell’accordo tra i due enti. L’intesa, nelle intenzioni della Regione, non si limita al trasferimento delle risorse economiche, ma punta anche a condividere gli obiettivi legati alla gestione della risorsa idrica e alla ricchezza generata dalle grandi derivazioni. “Grazie alle risorse dell’intesa si potranno realizzare opere pubbliche concordate con la Provincia e gli enti locali del territorio”, aggiunge l’assessore.