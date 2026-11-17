La centrale idroelettrica di Gandellino

Bergamo. Passo avanti per l’utilizzo dei 16,5 milioni di euro destinati alla provincia di Bergamo attraverso i canoni delle grandi derivazioni idroelettriche. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato lo schema di convenzione tra Regione e Provincia che disciplina il trasferimento e l’impiego delle risorse, destinate a finanziare investimenti e opere pubbliche sul territorio.

L’importo complessivo è di 16.495.360,85 euro. Si tratta della somma spettante alla Provincia di Bergamo a titolo di canoni delle grandi derivazioni, canoni aggiuntivi ricognitori relativi al 2025 e canoni arretrati. Le risorse erano già state presentate lo scorso 23 ottobre, quando erano stati illustrati gli interventi previsti, dall’Isola bergamasca alla Val Brembana, anche nei territori colpiti dal maltempo.