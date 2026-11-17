Bergamo. Altre 18 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (Ncc) in arrivo in città. La Giunta comunale ha approvato giovedì 12 novembre l’avvio del procedimento per l’assegnazione delle licenze ancora disponibili, attraverso un nuovo bando di concorso pubblico.

L’obiettivo è completare il contingente assegnato al Comune di Bergamo, che ammonta complessivamente a 74 autorizzazioni. Attualmente ne risultano attive 56: restano quindi 18 posti da assegnare, anche se il numero potrà variare nel corso della procedura per effetto di eventuali rinunce o revoche.

La decisione si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per potenziare il trasporto pubblico non di linea, affiancando il servizio Ncc a quello dei taxi. Tra le motivazioni indicate nella delibera figurano la crescita dei flussi turistici nazionali e internazionali, il ruolo dell’aeroporto di Orio al Serio e la necessità di migliorare l’offerta di trasporto anche nelle fasce serali e nei giorni festivi. Un altro obiettivo dichiarato è aumentare la disponibilità di veicoli attrezzati per il trasporto di persone con disabilità o mobilità ridotta.

La vicenda delle autorizzazioni ha una storia che parte da alcuni anni. Nel 2017 il Comune aveva chiesto all’Agenzia per il Trasporto pubblico locale del Bacino di Bergamo un ampliamento del contingente. Con la determinazione del 2017 erano state assegnate alla città altre 25 autorizzazioni, portando la disponibilità complessiva a 74.

Nel dicembre 2018 era stato quindi indetto un concorso per l’assegnazione di 12 licenze. La graduatoria finale era stata approvata nel giugno 2019, ma il procedimento si era fermato a seguito della sospensione nazionale del rilascio di nuove autorizzazioni Ncc. Soltanto nell’aprile 2024, dopo gli adeguamenti normativi, il Comune aveva disposto la ripresa della procedura e lo scorrimento della graduatoria.

Un ulteriore passaggio è arrivato nel novembre 2025, quando la Giunta aveva dato mandato di proseguire con lo scorrimento dell’intera graduatoria, nel rispetto del contingente disponibile. Da quella procedura sono state assegnate 18 autorizzazioni, portando il totale di quelle attive a 56.