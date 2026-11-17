L’Atalanta ritrova Raspadori e Bellanova: saranno a disposizione contro l’Inter
Con la ripresa degli allenamenti iniziano anche i primi rientri. Restano ai box Hien, Kossounou, Gaetano e Kristensen, con il danese che potrebbe avere chance di recupero
L’emergenza infortuni in casa Atalanta inizia ad alleviarsi. Dopo il weekend di riposo nella giornata di martedì 17 novembre a Zingonia il gruppo ha ripreso ad allenarsi agli ordini di Maurizio Sarri e insieme ai compagni hanno lavorato anche Giacomo Raspadori e Raoul Bellanova.
Entrambi avranno a disposizione tutta la settimana per arrivare al meglio alla partita contro l’Inter, per la quale saranno a disposizione con possibilità di buon minutaggio. Raspadori si è fermato lo scorso 15 ottobre nella sfida contro il Pafos, subendo una ricaduta ad un problema al bicipite femorale destro già accusato durante la precedente pausa nazionali. Bellanova si era invece fermato nei primi minuti di Atalanta-Frosinone 4-4 del 25 ottobre per un infortunio al flessore della coscia destra.
Mentre Kessie e Kolasinac si sono già rimessi a disposizione prima della pausa, restano ancora fermi ai box diversi giocatori: il rientro più prossimo potrebbe essere quello di Thomas Kristensen, sul quale comunque andranno fatte ulteriori valutazioni mediche.
Saranno invece successivi i rientri di Gianluca Gaetano, Isak Hien e Odilon Kossounou, le cui situazioni suggeriscono prudenza e di non accelerare eccessivamente i tempi. L’obiettivo è che entro la fine del mese la situazione possa ristabilirsi definitivamente per tutti, di modo che Sarri possa svolgere l’unica “settimana-tipo” senza infrasettimanali (la prima di dicembre) con la rosa al completo.