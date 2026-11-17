Foto Andrei Eduard Huiala

L’emergenza infortuni in casa Atalanta inizia ad alleviarsi. Dopo il weekend di riposo nella giornata di martedì 17 novembre a Zingonia il gruppo ha ripreso ad allenarsi agli ordini di Maurizio Sarri e insieme ai compagni hanno lavorato anche Giacomo Raspadori e Raoul Bellanova.

Entrambi avranno a disposizione tutta la settimana per arrivare al meglio alla partita contro l’Inter, per la quale saranno a disposizione con possibilità di buon minutaggio. Raspadori si è fermato lo scorso 15 ottobre nella sfida contro il Pafos, subendo una ricaduta ad un problema al bicipite femorale destro già accusato durante la precedente pausa nazionali. Bellanova si era invece fermato nei primi minuti di Atalanta-Frosinone 4-4 del 25 ottobre per un infortunio al flessore della coscia destra.

Mentre Kessie e Kolasinac si sono già rimessi a disposizione prima della pausa, restano ancora fermi ai box diversi giocatori: il rientro più prossimo potrebbe essere quello di Thomas Kristensen, sul quale comunque andranno fatte ulteriori valutazioni mediche.