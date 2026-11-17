La fistola arterovenosa è un elemento fondamentale per chi è sottoposto a emodialisi. Imparare ad ascoltarla e riconoscere tempestivamente eventuali cambiamenti del suo suono può contribuire a individuare precocemente possibili complicanze e a preservarne il funzionamento.

Da questa intuizione nasce AVF-MONITOR, un dispositivo ancora in fase di prototipo, sviluppato dai ricercatori dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e dell’Università degli studi di Bergamo, in collaborazione con i nefrologi dell’ASST Papa Giovanni XXIII.

Per presentare il progetto, illustrare il lavoro svolto e i primi risultati, ma soprattutto ascoltare esperienze, opinioni e suggerimenti di chi vive quotidianamente la dialisi – pazienti, familiari e operatori sanitari – l’Istituto Mario Negri, insieme all’Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto APS (ANED), promuove l’incontro “Ascoltando i pazienti in dialisi: il suono che può migliorare la vita”.

L’appuntamento è per sabato 21 novembre 2026, dalle 9, al Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare Aldo e Cele Daccò – Villa Camozzi, in via Camozzi 3, a Ranica. La partecipazione è libera e gratuita.