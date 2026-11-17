L'ex casello ferroviario di via Santi Maurizio e Fermo. Foto Google Maps

Bergamo. Quattro immobili di proprietà comunale finiscono all’asta. Il Comune ha pubblicato un bando di asta pubblica per la vendita di altrettante proprietà, nell’ambito del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari approvato per il triennio 2026-2028. Gli interessati avranno tempo fino al 10 dicembre per presentare la propria offerta.

Il bando, pubblicato lo scorso 10 novembre, è suddiviso in quattro lotti distinti. Il primo riguarda un’unità immobiliare adibita a deposito e cantina in via Borgo Palazzo. Il secondo comprende l’ex casello ferroviario di via Santi Maurizio e Fermo. Gli altri due lotti sono costituiti da aree verdi: una in via Lunga, nella località di Boccaleone, attualmente utilizzata come vivaio, e un’altra in via Gasparini.

Per partecipare alla procedura è obbligatorio effettuare un sopralluogo. La richiesta per poterlo svolgere dovrà essere presentata entro il 30 novembre. Le offerte dovranno invece essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica entro le 23.59 di giovedì 10 dicembre. L’apertura delle buste è fissata per martedì 15 dicembre, alle 9,30, in seduta pubblica nella Sala Riunioni e Commissioni, al primo piano di Palazzo Frizzoni.