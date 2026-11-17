Mozzo. L’Amministrazione Comunale di Mozzo presenta il “Caffè Ristretto”, un nuovo progetto di socializzazione e stimolazione cognitiva pensato per accompagnare gli anziani più fragili e offrire un concreto supporto alle loro famiglie. L’iniziativa sarà presentata venerdì 20 novembre 2026 presso Social Mozzo (via Verdi 2q), dove si svolgerà regolarmente ogni venerdì dalle 9.30 alle 11.00. Il progetto nasce per affiancare la già consolidata esperienza del “Caffè Amico”, proponendo un contesto più raccolto e mirato. Gli incontri, aperti a un massimo di dieci partecipanti, non hanno carattere sanitario, ma puntano al benessere relazionale attraverso attività ludiche, ricreative e di stimolazione della memoria, condivise davanti a un caffè e a un dolce. Il progetto rappresenta anche un’importante occasione di sollievo per i caregiver e i familiari. Per tutto il primo anno di attività, la partecipazione al “Caffè Ristretto” sarà completamente gratuita per le famiglie. Il servizio è infatti interamente sostenuto dalle risorse dell’Amministrazione Comunale e dalla generosa donazione dell’Associazione “Amici del Borghetto”.