L'iniziativa|
A Mozzo nasce il “Caffè Ristretto”, un nuovo spazio dedicato agli anziani più fragili
Al via venerdì 20 novembre il progetto di socializzazione e stimolazione cognitiva. Gli incontri si terranno ogni settimana a Social Mozzo e saranno gratuiti per il primo anno
Mozzo. L’Amministrazione Comunale di Mozzo presenta il “Caffè Ristretto”, un nuovo progetto di socializzazione e stimolazione cognitiva pensato per accompagnare gli anziani più fragili e offrire un concreto supporto alle loro famiglie. L’iniziativa sarà presentata venerdì 20 novembre 2026 presso Social Mozzo (via Verdi 2q), dove si svolgerà regolarmente ogni venerdì dalle 9.30 alle 11.00. Il progetto nasce per affiancare la già consolidata esperienza del “Caffè Amico”, proponendo un contesto più raccolto e mirato. Gli incontri, aperti a un massimo di dieci partecipanti, non hanno carattere sanitario, ma puntano al benessere relazionale attraverso attività ludiche, ricreative e di stimolazione della memoria, condivise davanti a un caffè e a un dolce. Il progetto rappresenta anche un’importante occasione di sollievo per i caregiver e i familiari. Per tutto il primo anno di attività, la partecipazione al “Caffè Ristretto” sarà completamente gratuita per le famiglie. Il servizio è infatti interamente sostenuto dalle risorse dell’Amministrazione Comunale e dalla generosa donazione dell’Associazione “Amici del Borghetto”.
Il servizio è gestito in collaborazione con un’educatrice professionista della Cooperativa Namastè e affiancato dai volontari del territorio. Il progetto, gestito dal Comune attraverso il proprio Ufficio Servizi alla Persona, si avvale inoltre della collaborazione di Bergamo Assistenza Cooperativa Sociale. “Caffè Ristretto” si rivolge ai cittadini residenti a Mozzo di età pari o superiore ai 67 anni che vivono situazioni di fragilità o di iniziale decadimento cognitivo e che necessitano di un accompagnamento nelle attività quotidiane. Per garantire un inserimento adeguato alle esigenze di ciascuno, l’accesso al gruppo sarà preceduto da un colloquio conoscitivo tra la famiglia, l’assistente sociale del Comune e l’educatrice della Cooperativa Namastè.
“Il Caffè Ristretto – spiega Gianluigi Ubiali, sindaco di Mozzo – rappresenta un ulteriore tassello di un percorso nel quale crediamo profondamente: costruire una Comunità capace di riconoscere le fragilità, di fare rete e di offrire risposte concrete ai bisogni delle persone. Una Comunità, infatti, si misura anche dalla capacità di non lasciare indietro nessuno ed è davvero tale quando sa prendersi cura di tutti, soprattutto di chi ha più bisogno. Con il Caffè Ristretto vogliamo rafforzare l’impegno verso le persone anziane del nostro paese, fonti di memoria, esperienza e possibilità per tutti di confrontarci con il nostro essere umani”.